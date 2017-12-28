Donos capixabas da Eco101 deixam a concessão da BR 101

Seis grupos capixabas que compõe a Centaurus Participações S/A deixaram de fazer parte da sociedade da Eco101, concessionária responsável pela administração e pelas obras de duplicação da BR 101 no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Donos capixabas da Eco101 deixaram a concessão da BR101

O grupo da Centaurus Participações era dono de 27,5% das ações da Eco101. Além da Centaurus Participações S/A, também deixou o quadro societário da Eco101 a Grant Concessões, formada por um grupo gaúcho, que tinha 14,5% das ações.

Trecho da BR 101, em Viana, administrado pela Eco101 Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Os 42% das duas empresas foram vendidos para a EcoRodovias por R$ 46.650.000,00 (quarenta e seis milhões e seiscentos e cinquenta mil reais). A informação sobre o fim da participação dessas empresas foi anunciada pela EcoRodovias nesta quinta-feira (28).

A reportagem da CBN Vitória entrou em contato com o consórcio para saber os motivos da saída do quadro acionário da Eco101. O grupo afirmou que irá investir em novos projetos com mais sinergia com os negócios da Centauros. No entanto, não deu detalhes sobre quais são esses negócios.

A conclusão da transação ainda seguirá algumas etapas, que incluem a comunicação prévia à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e aprovação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

O contrato de concessão a BR 101 foi assinado em 2013. No ano seguinte (2014) teve início a cobrança de pedágio. Segundo dados da Eco101, até maio deste ano já tinha sido arrecadado um total de R$ 550 milhões.

A duplicação tem que ser feita em toda a BR 101 e finalizada em 2038, prazo de encerramento do contrato. São 460 km no Espírito Santo. O contrato prevê que 177,9 quilômetros estivesse duplicada até 2019. Até o momento, a duplicação foi feita em pouco mais de um quilômetro, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo.

OS CAPIXABAS

A segunda maior participação na sociedade da Eco101 estava nas mãos da empresa Centauros Participações Ltda, com 27,5%. Na prática ela representava a soma de seis grupos capixabas que partilhavam as suas ações. São eles:

Grupo Coimex

Com a empresa exploradora Coimex Empreendimentos e Participações Ltda

Tervap

Com a empresa exploradora Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda

Grupo Coimex e Tervap

Possui outra participação, com a empresa exploradora MMF Empreendimentos e Participações Ltda, que também pertence ao Grupo Incospal.

A. Madeira

Com a empresa exploradora A. Madeira Indústria e Comércio Ltda.

Urbesa

Com a empresa exploradora Urbesa Administração e Participações Ltda, do Grupo Araribóia Engenharia e Construtora.

Grupo Águia Branca

Por intermédio da empresa Rio Novo Locações Ltda

Contek Engenharia

Com a empresa exploradora

ENTENDA

Contrato

2013

O contrato para a duplicação da BR 101 foi assinado em 2013. A responsável pelas obras, em todo o Estado, foi a concessionária Eco101.

Duplicação

475,9 quilômetros

A duplicação tem que ser feita em toda a BR 101 e finalizada em 2038, prazo de encerramento do contrato. São 460 km no Espírito Santo.

Até 2019

O contrato prevê que 177,9 quilômetros estivesse duplicada até 2019. Até o momento, pouco mais de um quilômetro foi concluído.

R$ 550 milhões

Maio/2014 a maio/2017

Valor arrecadado com o pagamento de pedágio nas sete praças.

R$ 3,2 bilhões

Obras

Valor previsto no contrato para ser investido em obras, pela concessionário, ao longo dos 25 anos do contrato.

R$ 600 milhões

Maio/2013 a maio/2017

Valor investido na restauração de pista antiga, sinalização, construção de 8 passarelas, drenagem, construção de 23 quilômetros de ruas laterais e obras do Contorno de Iconha.

R$ 280 milhões

Maio/2013 a maio/2017

Investidos na operação da rodovia e no serviço de emergência aos usuários.

ECO101

Nova proposta

A ANTT rejeitou o projeto da Eco101 que propõe em vez de realizar a duplicação em 475, 9 Km, como previsto no contrato, a concessionária quer fazer terceiras faixas.

ANTT

Rejeição