Dono do caminhão que se envolveu em acidente na BR 101 é preso

O proprietário da empresa dona do caminhão que se envolveu no acidente que deixou 22 mortos, na BR 101, em Guarapari, no Espírito Santo, foi preso na tarde desta sexta-feira (23). Jacymar Pretti, de 63 anos, dono da empresa Jamarle Transportes, vai responder por homicídio doloso com dolo eventual de todas as vítimas.

De acordo com o delegado Alberto Roque, da Delegacia de Delitos de Trânsito, a empresa agiu com negligência ao deixar um caminhão com más condições circular. Além disso, ele aponta que há indícios de que a pedra transportada tinha 10 toneladas acima do peso permitido e que a viagem foi feita de madrugada para evitar a fiscalização do caminhão.

O depoimento da esposa do caminhoneiro Nadson Santos Silva, que morreu no acidente, foi no mesmo sentido, segundo o delegado Alberto Roque.

“Ela nos confidenciou em depoimento que isso é uma conduta reiterada por parte da empresa, que já ocorreram outros acidentes por esses motivos e que o próprio motorista estava preocupado com as condições do veículo na noite de quarta-feira (21), quando ele saiu de casa”, disse.

A esposa de Nadson também revelou que ele estava sendo exposto a um excesso de trabalho nesta semana e que, possivelmente, ele fez uso de arrebite para poder dirigir durante a madrugada. Essa informação ainda precisa ser confirmada por exame toxicológico, que deve ter resultado na próxima semana.

Segundo o perito criminal Marcus Bragança, ainda não se pode apontar a causa do acidente. No entanto, ele afirmou que já se pode dizer que o caminhão estava em um estado de conservação ruim. O laudo que apontará as causas do acidente ficará pronto dentro de 30 dias.

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