Dono de pátio de guincho admite ter faturado R$ 500 mil em um mês

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Máfia dos Guinchos foi marcada pelo depoimento polêmico do administrador do pátio Central Park, Dionísio Gomes Júnior. Essa é a primeira reunião após o recesso parlamentar. Durante depoimento aos deputados, o empresário admitiu ter feito doações à Associação dos Servidores Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (Assetran) com valores entre R$ 3 mil e R$ 8 mil.

A empresa Central Park, criada em 2007, e localizada em Cariacica, é apontada pela CPI como a que mais arrecada com carros guinchados na Grande Vitória. Em apenas um mês, em janeiro do ano passado, época de férias, a empresa faturou cerca de R$ 500 mil, segundo depoimento do administrador.

A associação é investigada pela CPI após policiais militares serem presos e condenados. Em maio deste ano, dois coronéis e dois tenentes-coronéis da Polícia Militar foram condenados por improbidade administrativa por um esquema de blitze realizadas pelo Batalhão de Trânsito para apreensão de veículos e arrecadação de dinheiro das empresas donas de pátios para onde os carros eram levados.

Sobre a doação a Assetran, o administrador legal do empreendimento, Dionísio, frisou que não foi pressionado a fazê-la. "A gente começou nossas atividades em novembro de 2007. Não sei precisamente a data mas, em 2008, recebemos um ofício em papel timbrado da Assetran com pedido de um contribuição para uso da associação e em benefício dos associados.

A gente achou estranho e consultamos, na época, as outras empresas que estavam a mais tempo no mercado e eles falaram que não era normal, mas às vezes, de duas a três vezes no ano eles pediam um apoio para utilização deles.

Então, fizemos a doação, a contribuição. Mas foi tudo de forma oficial, a conta da empresa diretamente na conta da Assetran", explicou.

A informação chamou a atenção dos deputados que compõe a CPI, o presidente, Enivaldo dos Anjos (PSD), a relatora Janete de Sá (PMN) e Marcelo Santos (PMDB), principalmente porque Dionísio afirmou que o lucro anual da empresa gira em torno de R$ 15 mil. Entretanto, arrecadação média mensal, segundo o empresário, gira em torno de R$ 250 mil. Ele alega que o lucro é baixo, pois ainda paga prestações de financiamento da empresa e equipamentos. Para deputada Janete, o pagamento de propina para a Assetran ficou caracterizado pela fala do depoente.

"Uma coisa que ficou aqui confirmada, e que é objeto de denúncia do Ministério Público, é o pagamento de valores para a Assetran. Fica aqui comprovada que havia um certo pagamento em forma de propina que era institucionalizada e legalizada pela Assetran, e que todos os pátios faziam parte. Eles faziam essa contribuição. O que motivou, inclusive o denunciante dizer que ele via com outros pátios qual o valor eles passavam, para ele também fazer o repasse", afirmou.

O empresário também afirmou no depoimento que é comum entre os pátios negociar o pagamento das taxas para retirada dos veículo apreendidos.

"A partir do momento que o proprietário tem interesse de retirar o carro, como essa é a única forma de recebimento do pátio, é de nosso interesse que ele retire o veículo. O Detran permite, não é feita de forma não oficial, que o pátio faça a negociação do débito de estadia. Então a pessoa tem que pagar IPVA, multa, licenciamento, DPVAT e essa diária do pátio pode ser negociada sendo que o valor mínimo é de 31 dias. É de interesse do pátio que tenha valor de R$ 2 mil, mas que eu receba pelo menos R$ 800. Estou recebendo pelo serviço prestado e liberando espaço para novos veículos", esclareceu.

Para os deputados esse tipo de prática é ilegal, por isso eles querem colocar os representantes do Detran e os proprietários da Central Park frente a frente, como explica a deputada Janete de Sá.

"O que nós observamos é que houve hoje nessa investigação muitas contradições entre o que o Detran informou e o que a empresa informou. O Detran diz que ele é seguro, mas nós detectamos a fragilidade desse sistema. Não sabemos o número de funcionários, a lucratividade, o fato de poder haver negociação do serviço público, o que não é permitido pela legislação. Ou seja, diversas informações que deveria estar sobre controle do Detran, mas no entanto, a gente vê que há uma fragilidade muito grande, uma contradição enorme, lesando substancialmente o consumidor", afirmou.

Outro ponto levantado e esclarecido na reunião é sobre o porquê de Dionísio Gomes Júnior responder pelo pátio e não as proprietárias Auxiliadora Tibério Gomes e Ângela Maria Santana Oliveira. Dionísio é filho de Auxiliadora e sobrinho de Ângela.

O pátio, segundo depoimento dos três, foi criado para o rapaz administrar. Na época, ele possuía apenas 24 anos. Por não possuir bens em seu nome, o que dificultaria financiamentos em bancos para abrir a empresa, mãe e tia assumiram a sociedade da Central Park e deram uma procuração em nome de Dionísio, administrador legal do pátio. Na época, ele já possuía experiência na área após trabalhar em empresas do ramo administrando bancos de dados.

Uma procuração também foi dada ao pai do rapaz, Dionísio Gomes. Ainda durante a reunião foi revelado que o pai do administrador, marido de Auxiliadora, é ex-funcionário comissionado do Detran entre os anos de 2004 e 2006, quando assumiu o cargo de gerente financeiro. A empresa, defendeu Dionísio Júnior, foi criada em 2007, quando o pai já havia deixado o cargo no órgão público. Além disso, foi levantado ainda o grau de parentesco dos proprietários do pátio com policiais militares. Os tios de Dionísio Júnior, Antônio Carlos Santana Gomes e Maria da Penha Santana Gomes, aposentaram pela PM como médicos e patente de tenente-coronel.

Dionísio Gomes Júnior ainda explicou que todos os chamados para o serviço de guincho, desde 2010, são realizados pelos Ciodes, não tendo os funcionários da empresa contato direto com policiais militares. Ainda revelou haver uma divisão entre as empresas sobre áreas de atuação em Vitória em dias de blitz. A Central Park fica responsável pela área que vai da Vila Rubim até a região das pontes de Camburi, Passagem e Ayrton Senna.