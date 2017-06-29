Dono de oficina clandestina é detido em Vila Velha

Oficina clandestina em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

O dono de uma oficina clandestina, de 62 anos, foi detido pela Guarda Municipal de Vila Velha na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Primeiro de Maio.

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Além da clandestinidade, os agentes apontaram outras irregularidades na oficina: ocupação irregular de espaço público, com carros na calçada, focos de dengue e um carro com a placa adulterada.

Segundo o ouvidor-geral da Prefeitura de Vila Velha, Alexandre Salgado, a fiscalização chegou ao local através de denúncias de moradores através da ouvidoria. Ele destacou que foram encontradas larvas do mosquito da dengue na oficina.

“Recebemos várias denúncias de moradores sobre essa oficina, que é uma oficina clandestina. Identificamos aqui muitos focos de dengue, larvas da dengue ocupando o local”, explicou.

O sub inspetor Macedo, da Guarda Municipal de Vila Velha explicou que o idoso foi levado para a Delegacia para explicar o carro com a placa adulterada.

“Nós verificamos uma inconsistência. Verificada a inconsistência, fomos ver o chassi que foi identificado inconsistente, bateu com um outro veículo de uma outra cor que tinha restrição de furto e roubo. Com a placa adulterada. A placa não batia com o chassi", contou o agente.

O suspeito disse à Guarda que o veículo era de um cliente que deixou o carro na oficina, mas não buscou o automóvel. O idoso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha.

Oficina clandestina em Vila Velha Crédito: Caíque Verli