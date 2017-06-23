Os responsáveis pela empresa Jamarle Transportes, dona da carreta envolvida no acidente que deixou dezenas de mortos na BR 101, em Guarapari, podem ser indiciados por homicídio culposo – quando não há intenção de matar –, segundoo o chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, Guilherme Daré. Um dos donos foi preso em flagrante nesta sexta-feira.

A carreta transportava uma rocha com o peso de 41 toneladas, 11 toneladas acima do permitido. O veículo também estava com os pneus carecas e com problemas no sistema de freio, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O caminhão tombou, invadiu a contramão e colidiu contra o ônibus e duas ambulâncias.

Your browser does not support the audio element. Dono de carreta de tragédia pode ser indiciado por homicídio

O motorista da carreta está entre os mortos na tragédia, considerada como o maior acidente rodoviário já registrado no Espírito Santo. O delegado Guilherme Daré afirma que, se for comprovada negligência e imprudência da empresa, o proprietário vai ter que responder pelas mortes.

"Pelo que O superintendente da Polícia Rodoviária Federal já adiantou que eles conseguiram colher no local sobre as condições do veículo, a carreta foi a causadora do acidente. Então, pelo que a PRF informou, o motorista é o responsável pelo acidente e, consequentemente, o dono da empresa também", afirma.

Grave acidente na BR 101, em Guarapari Crédito: Bernardo Coutinho | A Gazeta

O delegado explica que o proprietário da empresa pode ser indiciado por homicídio culposo, porque tinha a responsabilidade de verificar as condições do veículo antes de colocar a carreta para circular nas rodovias.

"Sim, pode ser indiciado por homicídio culposo se for provado imprudência, imperícia e negligência. Se o veículo não estava em condições de trafegar, até o tacógrafo não tinha aferição do Inmetro, é indício de que ele é o responsável pelo veículo. Logo, o acidente é responsabilidade dele", conclui.

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