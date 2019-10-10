Dono de agência é preso acusado de estuprar modelos no ES

Dono de agência de modelo acusado de estupro na Grande Vitória Crédito: Redes Sociais

empresário Moacir Pereira Junior, de 31 anos, dono da agência de modelos Ego MGTM, com sede em Vila Velha, foi detido por meio de mandado de prisão preventiva , na segunda-feira (7), acusado de estupro com aumento de pena por ter vínculo empregatício com as vítimas. Ele foi denunciado por algumas modelos da agência. Moacir foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, onde permanece preso. O mandado foi expedido no dia 2 deste mês, pela 2ª Vara Criminal de Vitória. O advogado Daniel Leal informou que vai entrar com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o cliente responda ao processo em liberdade.

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Algumas vítimas conversaram com a reportagem de A Gazeta e relataram os abusos sofridos. A identidade delas não será revelada.

Uma modelo, de 22 anos, relatou que tinha 16 anos quando foi vítima de Moacir Junior. Contou ainda que foi por meio da rede social que o empresário fez o convite para que ela participasse de um teste de modelo.

Ele se aproveitou dos sonhos das meninas para ganhar dinheiro e realizar os desejos dele X., modelo, 22 anos

“Ele me encontrou no Facebook e fez o convite. Conversei com minha mãe e decidimos tentar. Marcamos uma reunião na agência dele, que funcionava no bairro Ibes, em Vila Velha. Chegando lá, ele foi muito educado e receptivo. Trabalhavam com ele um fotógrafo e uma modelo. Fiz o book fotográfico, mas nunca recebi o material”, contou.

A vítima destacou ainda que sempre foi às reuniões e aos eventos acompanhada da mãe. “Minha mãe sempre me acompanhava. Em determinado dia, o Moacir falou que eu tinha que ir sozinha, ser independente. Ele queria que nós, meninas ainda, tivéssemos postura de mulher, tanto para sair sozinha quanto na hora de fazer as fotos.”

A jovem relatou que foi em um sábado de manhã, com uma proposta de trabalho, que Moacir a atraiu até a agência. “Como ele já tinha nossa confiança e garantiu que teria uma mulher lá esperando para um trabalho, eu fui. Na época, a agência funcionava num espaço que parecia uma casa com quartos escondidos. Aguardamos um tempo e depois de esperar ele falou que era para a gente começar a tirar as fotos por causa da demora da mulher. A câmera que ele estava usando nem era profissional, mas ele dizia que sabia o que estava fazendo."

A modelo destacou que naquele dia viveu momentos que a deixaram traumatizada. “Fomos para a sala de fotos, eu estava de calcinha e sutiã, nem poderia pela minha idade, mas só entendi isso depois. Tiramos algumas fotos e chegou um momento em que ele me mandou tirar a parte de cima da roupa íntima e colocar as mãos ou os cabelos nos seios. Eu disse que não tiraria, me recusei. Ele então falou que tínhamos que ir para outra sala, que parecia um quarto, lá ele disse que eu tinha que encostar na mesa para uma pose de foto, foi aí que ele se aproximou, afastou minhas pernas e fez sexo oral.”

Eu sentia vergonha. O jeito que ele falava parecia que nós, as modelos, éramos culpadas pelo que ele fazia com a gente X., vítima