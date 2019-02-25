Delegado mostra material suspeito encontrado em ferro-velho Crédito: Caíque Verli

Uma dona de um ferro-velho na Enseada do Suá, em Vitória, foi presa em flagrante, na manhã desta segunda-feira (25), suspeita de receber e revender produtos roubados.

Your browser does not support the audio element. Dona de ferro-velho é investigada por revender produtos roubados

No comércio de Eriane Martinelli, de 49 anos, foram apreendidos quatro bicicletas, computador, violão e mesas de escritório que a polícia suspeita que sejam de origem de roubos e furtos que aconteceram em Vitória.

O computador já foi devolvido à dona, uma empresária que teve sua loja de informática invadida no ano passado. Segundo o delegado Leandro Piquet, que atua no 3º Distrito de Polícia da Praia do Canto, o trabalho é fruto de uma investigação que busca desarticular outros pontos da região que servem como depósito e local de venda de produtos roubados.

"Todo crime patrimonial tem que ter alguém para receptar, para comprar. Se a gente combate quem compra, a gente desestimula quem realiza esse tipo de crime. O nosso objetivo, então, é evitar esse tipo de atitude ilícita", destacou o delegado.

Eriane Martinelli foi autuada pelo crime de receptação qualificada, que não cabe fiança. Qualificada, segundo o delegado, porque ela usava um ponto comercial para praticar o crime.

A suspeita negou o crime em conversa com a polícia e disse que desconhecia que os produtos encontrados no ferro-velho eram frutos de furto ou roubo. Eriane alegou que achou parte desse material no lixo, que uma outra parte foi comprada pelo ex-esposo e que ela mesma comprou bicicletas em um site de vendas.

"Eu expliquei tudo. O violão foi o pai da minha menina que achou no lixo, eu achei as mesas dentro do lixo. Você guarda sem a maldade do que pode acontecer", justificou a mulher, em entrevista à imprensa.