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Dona de casa que buscava UTI desde 4ª feira consegue vaga no São Lucas

A Justiça já havia determinado na última quinta-feira (26) a remoção da paciente

Publicado em 29 de Janeiro de 2017 às 13:17

Publicado em 

29 jan 2017 às 13:17
A dona de casa Marizete Damasceno Rigo, de 58 anos, que estava desde quarta-feira à espera de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conseguiu uma vaga na noite deste sábado (28). De acordo com o filho, o consultor de informática Roberto Rigo, a dona de casa deu entrada no Hospital São Lucas às 21 horas. Os médicos ainda não deram um parecer da situação da paciente. A dona de casa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Dona de casa que buscava UTI desde 4ª feira consegue vaga no são Lucas
Sem plano de saúde, o filho havia dito à reportagem da CBN que os custos estavam altos antes de conseguir a vaga, chegando a até R$ 2.500,00. A Justiça, por meio do 1º Juizado Especial de Cariacica, já havia determinado na última quinta-feira (26) a remoção da paciente.
Marizete não se comunica e precisa de uma cirurgia com urgência para estancar a hemorragia cerebral. Por nota, a Sesa informou que a paciente precisava de uma UTI com neurologista e que a vaga com este perfil estava sendo providenciada.
A pasta acrescentou que a busca pelo leito é feita primeiro na rede pública, depois na filantrópica e, por fim, na rede particular, na qual em alguns momentos também não há disponibilidade.

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