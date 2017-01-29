A dona de casa Marizete Damasceno Rigo, de 58 anos, que estava desde quarta-feira à espera de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conseguiu uma vaga na noite deste sábado (28). De acordo com o filho, o consultor de informática Roberto Rigo, a dona de casa deu entrada no Hospital São Lucas às 21 horas. Os médicos ainda não deram um parecer da situação da paciente. A dona de casa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Your browser does not support the audio element. Dona de casa que buscava UTI desde 4ª feira consegue vaga no são Lucas

Sem plano de saúde, o filho havia dito à reportagem da CBN que os custos estavam altos antes de conseguir a vaga, chegando a até R$ 2.500,00. A Justiça, por meio do 1º Juizado Especial de Cariacica, já havia determinado na última quinta-feira (26) a remoção da paciente.

Marizete não se comunica e precisa de uma cirurgia com urgência para estancar a hemorragia cerebral. Por nota, a Sesa informou que a paciente precisava de uma UTI com neurologista e que a vaga com este perfil estava sendo providenciada.