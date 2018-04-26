UPA de Serra Sede Crédito: Fernando Madeira

Uma dona de casa de 34 anos morreu nessa quarta-feira (25) na Serra com suspeita da gripe H1N1.

Your browser does not support the audio element. Dona de casa morre com suspeita de H1N1 na Serra

Segundo a subsecretária de Saúde da Serra, Cristiane Stein, a dona de casa Aurinete Moreira deu entrada na UPA de Serra Sede, no domingo, com pneumonia e apresentou uma piora no quadro de saúde.

"Foi quando a gente teve a suspeita do H1N1, fez a coleta do exame e mandamos para o Laboratório Central do Estado, que faz a análise do material para identificar se é ou não", relatou a subsecretária.

A expectativa é de que o resultado da análise saia nos próximos 30 dias. A subsecretária explicou que as condições clínicas da paciente, como tosse, mal estar e insuficiência respiratória, levaram os médicos a suspeitar de H1N1.

A dona de casa ficou internada por 4 dias na UPA e precisava ser transferida para um leito especializado. Segundo a subsecretária, a Prefeitura fez a solicitação de transferência ao Governo do Estado, mas ela não conseguiu ser levada a tempo.

"Ficou na UPA de Serra Sede de domingo até ontem, foi liberada vaga (em São Mateus), mas o transporte do Estado não chegou a tempo de fazer a remoção da paciente para o Hospital de São Mateus", contou Cristiane.

Além dessa morte registrada, a Serra tem outros 34 casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave que não evoluíram para óbito e estão em investigação. Em 2018, o Espirito Santo já teve a confirmação de um caso de morte por Influenza B. Dez casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave foram registrados no Estado, seis casos por influenza A (H3N2), dois casos por influenza A (H1N1) e dois casos por influenza B.