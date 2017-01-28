Dona de casa com AVC aguarda desde 4ª feira por vaga em UTI

A família da dona de casa Marizete Damasceno Rigo, de 58 anos, luta desde a última quarta-feira (25) para obter uma vaga de leito na UTI da rede pública para ela. Após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), Marizete foi levada ao hospital mais próximo da residência dela, o Meridional de Cariacica, que é particular. Ela recebeu os primeiros atendimentos, mas desde então, aguarda a transferência, que já foi determinada pela Justiça através de uma liminar. No entanto, até o final da manhã deste sábado (28), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não havia providenciado o leito.

Your browser does not support the audio element. Dona de casa com AVC aguarda desde quarta-feira por vaga em UTI

Sem ter plano de saúde, o filho da dona de casa, o consultor de informática, Roberto Rigo, destaca que a família já não tem mais condições de manter a mãe no PA do hospital, pois os custos são bem altos. “É muito caro. A sonda foi R$ 800, a alimentação R$ 400, paguei duas tomografias de R$ 590 e R$ 380, não temos mais condições de pagar. Hoje temos de renovar a alimentação, são mais R$ 400”, disse.

Sem ter condições de arcar com os custos de um leito de UTI no hospital particular e diante da urgência do caso, pois Marizete não se comunica e precisa de uma cirurgia com urgência para estancar a hemorragia cerebral, a família tentou a transferência para a rede pública, mas sem sucesso. Após recorrer à Justiça, uma liminar do 1º Juizado Especial de Cariacica determinou na última quinta-feira (26) a remoção da paciente, o que ainda não aconteceu – até o fechamento desta reportagem.

O outro lado