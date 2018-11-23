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FECOMÉRCIO AVALIA

Domingos: supermercados abertos vão criar vagas e atrair investimento

Presidente da Federação acredita que liberação da abertura dos supermercados aos domingos e nos feriados vai impactar na geração de empregos

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 12:00

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

23 nov 2018 às 12:00
Supermercado aberto na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Após a assinatura da convenção coletiva entre comerciários e empresários que tornou facultativa a abertura dos supermercados do Espírito Santo aos domingos, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) espera o aumento da quantidade de contratações de funcionários para o comércio de varejo capixaba.
Na estimativa do presidente da federação, José Lino Sepulcri, a abertura de vários supermercados de maneira definitiva aos domingos vai fazer com que muitos funcionários temporários de final de ano sejam efetivados no primeiro trimestre de 2019. 
Supermercados abertos aos domingos vão criar vagas e atrair investimento
"Aqueles trabalhadores que trabalharem aos domingos serão remunerados de acordo com a lei, com todos os seus direitos. Nós temos mais de 13 milhões de brasileiros à procura de uma oportunidade de emprego. Com essa definição de abertura aos domingos, vai dar oportunidade a essas pessoas que estão à procura", avaliou Sepulcri.
De maneira geral, o comércio capixaba deve criar de 3 a 5 mil vagas temporárias durante o verão. 
INVESTIDORES
O presidente da Fecomércio também acredita que a mudança na regulamentação será um incentivo para que varejistas de outros estados tenham interesse em abrir filiais de empresas no Espírito Santo.
"Poderá também surgir novos investimentos, porque todos nós sabemos que, às vezes, grandes investidores ficaram inibidos por causa dessa cláusula que poderia atingir também aos lojistas e outros seguimentos comerciais", disse o presidente da Fecomércio.
AS REGRAS DO ACORDO
A liberação da abertura dos supermercados aos domingos e feriados foi oficializada nesta quinta-feira (22), após assinatura da nova convenção coletiva da Fecomércio com o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários). A convenção terá validade até 31 de outubro do ano que vem. Durante esse período, os supermercados só não poderão abrir nos feriados dos dias 25 de dezembro deste ano, 1º de janeiro e 1º de maio do ano que vem.
Nos domingos e feriados, os supermercados poderão funcionar entre 8 às 18 horas. Cada lojista terá liberdade para escolher como será o seu funcionamento dentro dessa faixa de horário. A nova convenção coletiva também aprovou um aumento de 4% no salário, no piso salarial, no plano odontológico e no plano de saúde de todos os funcionários do comércio capixaba.

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