Domingos: supermercados abertos vão criar vagas e atrair investimento

Supermercado aberto na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Após a assinatura da convenção coletiva entre comerciários e empresários que tornou facultativa a abertura dos supermercados do Espírito Santo aos domingos, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) espera o aumento da quantidade de contratações de funcionários para o comércio de varejo capixaba.

Na estimativa do presidente da federação, José Lino Sepulcri, a abertura de vários supermercados de maneira definitiva aos domingos vai fazer com que muitos funcionários temporários de final de ano sejam efetivados no primeiro trimestre de 2019.

Your browser does not support the audio element. Supermercados abertos aos domingos vão criar vagas e atrair investimento

"Aqueles trabalhadores que trabalharem aos domingos serão remunerados de acordo com a lei, com todos os seus direitos. Nós temos mais de 13 milhões de brasileiros à procura de uma oportunidade de emprego. Com essa definição de abertura aos domingos, vai dar oportunidade a essas pessoas que estão à procura", avaliou Sepulcri.

De maneira geral, o comércio capixaba deve criar de 3 a 5 mil vagas temporárias durante o verão.

INVESTIDORES

O presidente da Fecomércio também acredita que a mudança na regulamentação será um incentivo para que varejistas de outros estados tenham interesse em abrir filiais de empresas no Espírito Santo.

"Poderá também surgir novos investimentos, porque todos nós sabemos que, às vezes, grandes investidores ficaram inibidos por causa dessa cláusula que poderia atingir também aos lojistas e outros seguimentos comerciais", disse o presidente da Fecomércio.

AS REGRAS DO ACORDO

A liberação da abertura dos supermercados aos domingos e feriados foi oficializada nesta quinta-feira (22), após assinatura da nova convenção coletiva da Fecomércio com o Sindicato dos Empregados do Comércio (Sindicomerciários). A convenção terá validade até 31 de outubro do ano que vem. Durante esse período, os supermercados só não poderão abrir nos feriados dos dias 25 de dezembro deste ano, 1º de janeiro e 1º de maio do ano que vem.