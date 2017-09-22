Após doze dias do acidente que matou 11 pessoas na BR 101, em Mimoso do Sul, a cidade de Domingos Martins finalmente se despediu das vítimas, nesta sexta-feira (22). A tragédia aconteceu no último dia 10 de setembro. Todas as vítimas eram integrantes do grupo de dança folclórica alemã Bergfreund e estavam dentro de um micro-ônibus.

Oito corpos de vítimas foram liberadas pelo Departamento Médico Legal (DML) após passarem por exames de DNA. Sete vítimas seguiram direto para Domingos Martins onde começou o velório coletivo, na Praça Arthur Gerhardt. O corpo do motorista do micro-ônibus, Vanderlir Müller, foi velado e sepultado em Viana.

Your browser does not support the audio element. Domingos Martins se despede de vítimas do acidente da BR 101

Entre as vítimas mortas estava o casal Gabriel Degen Couto e Marília Rodrigues Alves. Eles eram noivos. Os corpos foram encaminhados por volta de uma da manhã para Pancas, no Noroeste do Estado. Já o corpo de Susana Maria Herbst foi levado para Santa Izabel, também em Domingos Martins.

Suzana era auxiliar de uma creche municipal. A diretora da instituição, Francieli Schneider, de 33 anos, disse que vai sentir falta. “Tudo que envolvia dança na escola, ela estava no meio, à frente e fazia tudo. Fica o sorriso, a dança, a alegria. Ela era muito alegria. Só vão ficar lembranças boas”, disse.

Os corpos de outras duas vítimas, Fabiana de Carvalho Littig e o filho Luiz Fabiano Littig Pereira foram encaminhados para Soído de Cima, próximo a Campinho. Já José Ronaldo Martins e Pedro Lucas Saar foram sepultados no cemitério municipal, atrás da igreja Luterana às 11 horas. Antes, uma celebração foi feita, com uma banda de metais.

A irmã de José Ronaldo, a vendedora Rosemary Assunção Lacerda, de 23 anos, acredita que algo precisa ser feito em relação às vítimas, mas não vai mudar o sentimento da família. “Podia estar passando pelo que for, mas você não via ele triste. Estava sempre feliz. Tem que fazer muita coisa, mas não vai trazer ele de volta”, diz.

O músico Eden Schwambach, de 48 anos, foi convidado para tocar com o grupo Bergfreunde em Juiz de Fora, onde o grupo estava, mas não pode ir. “Participei dos ensaios. É uma turma muito alegre, muito descontraída. Está sendo difícil superar essa situação em nossa cidade, que respira música e dança durante todo o ano”, explicou.