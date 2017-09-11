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Domingos Martins em luto após acidente que matou 11 pessoas

Os mortos estavam todos no micro-ônibus, que pegou fogo após a batida, e faziam parte de um grupo de dança

Publicado em 11 de Setembro de 2017 às 19:00

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 set 2017 às 19:00
Domingos Martins amanheceu de luto Crédito: Caíque Verli
O Espírito Santo foi cenário de mais uma tragédia na BR 101. Um acidente envolvendo dois caminhões, um micro-ônibus e um carro de passeio deixou 11 mortos, incluindo uma mãe e um filho de 10 anos, e nove feridos na altura de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde do último domingo (10). Isso menos de três meses após a colisão na cidade de Guarapari, na mesma rodovia, que matou 23 pessoas.
Os mortos estavam todos no micro-ônibus, que pegou fogo após a batida. Até a noite desta segunda-feira, apenas 3 corpos tinham sido liberados com identificação. Dos 11 que perderam a vida, nove faziam parte do grupo de dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins, na região Serrana.
Desde que os nomes da vítimas foram se confirmando, a cidade entrou em luto. Vários comércios e escolas ficaram com as portas fechadas nesta segunda-feira. O grupo é um dos mais tradicionais da região e voltava de uma apresentação na cidade mineira de Juiz de Fora. Mais da metade dos membros ativos do grupo faleceram na tragédia.
Moradora de Domingos Martins e mãe de uma ex-aluna do grupo, Dulceia Effge diz não acreditar em tudo que aconteceu.
"É muito triste, uma grande tristeza. Nem dormi nada, sabendo que eu perdi grandes amigos", conta.
Um dos mortos é o modelo fotográfico Pedro Lucas Saar, de 16 anos, que sentia muito orgulho em se apresentar com o grupo. A vontade dele de levar a cultura da região Serrana para o Brasil inteiro também era motivo de orgulho para a família, segundo a mãe, a empresária Anelise Saar.
"Ele sempre vai ser meu orgulho. Sempre foi e vai ser sempre meu menino. Só sinto muito dele não ter continuado. Ele tinha tantos, tantos sonhos", lamenta.
Estabelecimentos decretam luto no Centro de Domingos Martins, na região Serrana do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta, que transportava granito, provocou o acidente ao perder o controle na rodovia. A pista ficou interditada para o trabalho da Polícia e só foi liberada oito horas depois. O motorista da carreta foi ouvido na Delegacia e liberado em seguida.

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