Fila nos caixas dos supermercados aos domingos Crédito: Patrícia Scalzer

O primeiro dia de funcionamento dos supermercados aos domingos neste mês de dezembro foi de lojas movimentadas na Capital e até fila nos caixas. Os supermercados vão poder abrir aos domingos até fevereiro do próximo ano, segundo acordo entre Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) e a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). Por causa do trabalho e compromissos durante a semana, para muitos, este é o melhor dia para ir às compras.

Your browser does not support the audio element. Domingo de supermercados movimentados e fila para pagar as compras

A nutricionista Thais de Andrade aproveitou a manhã deste domingo (17) para ir ao supermercado. Ela conta que o funcionamento deveria ser assim durante todo ano. Para ela é muito mais cômodo fazer as compras

A técnica de enfermagem Ingrid Souza e o empresário Wellington Pedro preferem ir ao supermercado aos domingos Crédito: Patrícia Scalzer

da semana no domingo. “É mais tranquilo. Tenho uma filha pequena, então, posso deixa-la com marido, sogra e vir ao supermercado no domingo, é um dia melhor pra mim”, disse.

O casal Ingrid Souza e Wellington Pedro também prefere fazer as compras no domingo, por causa do trabalho durante a semana. “Durante a semana é muito corrido, seria muito interessante se continuasse assim. Nesse dia eu e minha esposa estamos em casa e seria o momento ideal para fazer as compras”, destacou Wellington.

A dentista Sandra Oliveira também prefere fazer as compras no domingo pela manhã, porém, ela disse que é preciso paciência, pois, a espera para passar no caixa é maior que durante a semana. É muito benéfico porque podemos tirar a manhã para fazer compras. O único ponto negativo que achei é a quantidade de caixas. É confortável, mas tem pouco caixa funcionando e você tem que enfrentar uma fila muito grande”, explicou.

O acordo coletivo assinado em novembro autorizou o funcionamento facultativo dos supermercados no Estado nos três últimos domingos de dezembro e nos meses de janeiro e fevereiro. No entanto, alguns estabelecimentos optaram por abrir apenas na véspera de Natal, no domingo (24), quando as compras para a ceia natalina são mais intensas.

Nos supermercados onde não há empregados, pois os familiares garantem o funcionamento, a abertura é permitida durante todos os domingos do ano.

SUPERMERCADOS QUE VÃO FUNCIONAR AOS DOMINGOS

OK Supermercados

Funciona aos domingos dos dias 17, 24 e 31, exceto por Linhares que só funcionará nos dias 17 e 24.

Horário: as lojas do Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Santos Dumont, em Vila Velha e de Maracanã, em Cariacica funcionam das 8 às 18h. OK Hipermercado da Reta da Penha, em Vitória e OK Superatacado de Campo Grande, Cariacica funcionam das 9 às 19h. O OK Superatacado de Linhares funciona das 9 às 18h.

Extrabom

Dias 17, 24 e 31/12/2017 (domingo) - Todas as unidades abrirão de 08:00h até às 18h.

Exceto: Colatina e São Silvano – estarão fechadas.

Sam's Club

Funcionam todos os domingos a partir de 17/12/17 até 25/02/18 de 8h às 18h. (Inclusive nos dias 24 e 31/12).

Carrefour

Carrefour do bairro de Vila Velha irá operar a partir deste domingo, 17/12, até o último domingo de fevereiro, 25/2. Neste próximo domingo (17), a loja vai funcionar das 9h às 21h

Calvi

Abre dias 17, 24 e 31. De 8h às 18h, em todas suas unidades (Campo Grande e Cobilândia)

Perim

Abre apenas no dia 24, nas unidades de Vila Velha (Aribiri, Itapoã, Centro e Jaburuna) e Vitória (Mata da Praia), de 8h as 18h

Casagrande

Abre dia 17 e dia 24, de 9h as 18h

São José

Todas as lojas abrem no dia 24, de 8h as 19h. No dia 31, a rede vai funcionar, mas o horário não está definido

Carone

Todas as lojas abrem nos dias 24 e 31, das 8h às 18h, exceto a unidade de Campo Grande, que ainda não tem o funcionamento confirmado.

Epa

Abrem no dia 17, de 8h as 18h, as unidades de Laranjeiras, próximo a BR 101; Jacaraípe; Jardim Camburi, próximo a Praça da Bocha; Consolação, na av. Marechal Campos; Campo Grande, na Expedito Garcia; Coqueiral de Itaparica; Praia de Itapoã e Guarapari. Em Linhares o funcionamento será de 9h as 18h.