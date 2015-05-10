Na manhã de Dia das Mães, muita gente foi às compras em Vitória. Dessa vez, não para buscar presentes. A procura deste domingo (10) foi pelos ingredientes para o tradicional almoço em família que marca a data comemorativa. Os frutos do mar foram bastante procurados e a movimentação por peixarias e pelo comércio de rua foi grande.

Your browser does not support the audio element. Domingo de Dia das Mães tem grande procura por alimentos para o tradicional almoço em família

Na Praia do Suá, tradicional ponto de peixarias da capital, a dentista Priscila Caran foi em busca de frutos do mar para cozinhar para a mãe. “Vim procurar por camarão, polvo, lula, para fazer um almoço para a minha mãe. Geralmente os restaurantes ficam muito cheios, aí a gente prefere fazer em casa mesmo. O preço está meio salgado, mas vale à pena”, contou.

Se teve mãe que recebeu a comida feita pela filha, teve mãe que também foi para o fogão. A funcionária pública Mirian Cardoso foi logo cedo comprar camarão para fazer o prato preferido do filho. “Ele me propôs sair para almoçar. Mas sair para almoçar hoje é uma tortura para as mães. Para ter que ficar na fila esperando é melhor ficar em casa e cozinhar para ele, mas ele me ajuda. O preço está caro, mas no restaurante gastaria muito mais”, afirmou.

Quem também saiu para comprar peixe na manhã deste domingo foi a vendedora Kely Frota. Mãe de dois adolescentes, diz não se importar em ir para a cozinha em seu dia. “Eu não ligo não. Vou fazer com muita dedicação e eles vêm o que a mãe deles faz e lembram sempre que ela é a melhor cozinehria”, brincou.

Entre os comerciantes, a data marca a possibilidade de um ganho extra. Ainda mais neste período de crise econômica. A vendedora Camila Brito informou que as vendas de peixe e frutos do mar têm caído ultimamente, mas neste final de semana de Dia das Mães o movimento foi bom. Também teve quem aproveitou a data para vender outros mimos para as mães, como o florista Zacarias de Souza.

“Temos que ganhar um dinheirinho extra. Também ajudamos o pessoal que gosta de presentear as mães. Eles vêm comprar o peixe, o camarão e acabam levando a flor para mãe”, disse.

A venda de outros alimentos na rua também ficou aquecida. Na comemoração de Dia das Mães na casa do consultor comercial Marcio Antonio da Silva não faltou o tradicional frango assado. “Comprei um frango assado com feijão tropeiro. A mamãe prepara o arroz, o macarrão e o prato já está pronto. As crianças gostam e a gente fica em família”, disse.