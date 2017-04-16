Com uma mensagem de esperança, a Festa da Penha teve sua abertura oficial neste domingo de Páscoa ensolarado. Fieis de todo o Espírito Santo estiveram presentes no campinho do Convento da Penha para a missa inaugural dessa que é a terceira maior festa religiosa do Brasil.
A celebração foi presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, que se aposentará neste ano. Durante a homilia, o sacerdote destacou a esperança em dias melhores representada pela imagem da Virgem Maria.
“Quem estiver passando por um momento difícil, os próximos oito dias são para vocês terem força e muita esperança, sabendo que Nossa Senhora das Alegrias é também senhora do amparo, do consolo, é senhora que nos ama”, frisou.
Quem não perde as esperanças em Nossa Senhora é a pensionista Ivonete de Paula, de 72 anos, que participa da Festa da Penha há 47 anos, quando deixou o Rio de Janeiro e se mudou para Vila Velha. Ela conta que o que a motiva a estar presente todos os anos na maior festividade religiosa do Estado. “É a fé. A fé em Jesus e em Nossa Senhora. Todo ano eu estou aqui”, disse.
No primeiro dia da Festa da Penha Dom Luiz pede aos fieis para terem esperança em dias melhores
A servidora pública Elaine Cristina, de 32 anos, também faz questão de participar desse momento tão importante para os católicos. “Eu costumo sempre vir à missa de abertura do oitavário, no domingo de Páscoa, e também sempre vou à romaria das mulheres. Todo ano eu venho participar, agradecer”, conta.
Programação
Além de missas, romarias e do oitavário, a Festa da Penha 2017, que segue até o próximo dia 24 de abril, contará com uma programação noturna com apresentação de teatro, show e orquestra sinfônica, a fim de ampliar o caráter cultural do evento.
A estimativa é de que 2 milhões de pessoas participem durante os oito dias dias de celebração de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo.