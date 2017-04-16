Abertura da Festa da Penha 2017 Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Com uma mensagem de esperança, a Festa da Penha teve sua abertura oficial neste domingo de Páscoa ensolarado. Fieis de todo o Espírito Santo estiveram presentes no campinho do Convento da Penha para a missa inaugural dessa que é a terceira maior festa religiosa do Brasil.

A celebração foi presidida pelo arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, que se aposentará neste ano. Durante a homilia, o sacerdote destacou a esperança em dias melhores representada pela imagem da Virgem Maria.

“Quem estiver passando por um momento difícil, os próximos oito dias são para vocês terem força e muita esperança, sabendo que Nossa Senhora das Alegrias é também senhora do amparo, do consolo, é senhora que nos ama”, frisou.

Quem não perde as esperanças em Nossa Senhora é a pensionista Ivonete de Paula, de 72 anos, que participa da Festa da Penha há 47 anos, quando deixou o Rio de Janeiro e se mudou para Vila Velha. Ela conta que o que a motiva a estar presente todos os anos na maior festividade religiosa do Estado. “É a fé. A fé em Jesus e em Nossa Senhora. Todo ano eu estou aqui”, disse.

Your browser does not support the audio element. No primeiro dia da Festa da Penha Dom Luiz pede aos fieis para terem esperança em dias melhores

A servidora pública Elaine Cristina, de 32 anos, também faz questão de participar desse momento tão importante para os católicos. “Eu costumo sempre vir à missa de abertura do oitavário, no domingo de Páscoa, e também sempre vou à romaria das mulheres. Todo ano eu venho participar, agradecer”, conta.

Programação

Além de missas, romarias e do oitavário, a Festa da Penha 2017, que segue até o próximo dia 24 de abril, contará com uma programação noturna com apresentação de teatro, show e orquestra sinfônica, a fim de ampliar o caráter cultural do evento.