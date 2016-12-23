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AOS 75 ANOS

Dom Luiz Mancilha Vilela pretende se aposentar em maio do próximo ano

A definição do novo arcebispo de Vitória ficará a cargo do Vaticano

Publicado em 23 de Dezembro de 2016 às 13:42

Publicado em 

23 dez 2016 às 13:42
O Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, deve pedir aposentadoria ao Vaticano em maio do próximo ano. Segundo ele, o pedido é feito pelos bispos quando completam 75 anos, idade que ele terá em 2017. A escolha do novo arcebispo é definida em segredo pelo Papa Francisco, em Roma.
Natural de Pouso Alto, em Minas Gerais, Dom Luiz chegou ao Espírito Santo há mais de 30 anos, quando se tornou Bispo de Cachoeiro de Itapemirim. Em 2003 assumiu a Arquidiocese de Vitória, onde permanece até hoje.
Dom Luiz Mancilha Vilela pretende se aposentar em maio do próximo ano
O líder católico ressalta que poderia pedir para continuar mesmo após os 75 anos, mas não é o recomendado pela Igreja. Se o pedido de renúncia for aceito, ele se tornará bispo emérito. “A minha missão será da oração. O que tinha que fazer na Igreja, dentro da minha pobreza, foi feito aqui”, afirma.
Para ele, o trabalho realizado ajudou a entusiasmar mais os padres e aproximar os fieis. Segundo Dom Luiz, ainda há muitos desafios a serem cumpridos. “Questões que nós temos que nos pronunciar diante da Justiça Social, da evangelização do nosso povo, do atendimento de cada um de acordo com a realidade, a formação sacerdotal que é um desafio muito grande”, explica.
O líder enviará a carta de renúncia ao Papa Francisco em maio de 2017. 

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