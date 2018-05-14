Dom Luiz Crédito: Patrícia Scalzer

O advogado Alexandre Cruz Hegner, que defende seis mulheres de policiais, convocou nesta segunda-feira (14) o arcebispo de Vitória Luiz Mancilha Vilela, o ex-secretário e Direitos Humanos Júlio César Pompeu e o ex-procurador-geral Rodrigo Rabello Vieira, para prestarem depoimento na próxima terça-feira (15), segundo dia das audiências para ouvir os réus acusados de envolvimento na paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo em fevereiro de 2017.

De acordo com Hegner, o motivo da convocação do arcebispo de Vitória é porque ele participou ativamente das negociações e de uma reunião. Por isso, pode ter informações sobre quem liderava e participava do movimento.

"O depoimento vai ser para saber se existia algum tipo de liderança, quem era essa liderança e quem estava presente nas reuniões. Por isso insisti no depoimento dele. Ele pediu dispensa, mas falei com o advogado dele que pela injustiça que entendo que essas mulheres estão sofrendo ele é a pessoa mais qualificada para dizer o que realmente aconteceu", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Dom Luiz Mancilha vai depor na audiência da greve da PM

Hegner também pediu o depoimento do ex-secretário e Direitos Humanos Júlio César Pompeu. Ele explicou que com o depoimento de Pompeu irá tentar demonstrar que a própria pessoa que foi indicada pelo governo do estado como mediador do movimento não tinha as informações corretas. Ele afirma ainda que quer saber o que o ex-secretário tem a falar sobre a palestra que deu na OAB no Rio de Janeiro, transmitida ao vivo na Internet em 8 de maio de 2017.

"Ele (Pompeu) disse que os oficiais não davam ordens por medo de que não fossem respeitadas. Eu quero saber se existia mesmo essa ordens. A minha estratégia é demonstrar que não existia nenhum tipo de liderança nesse movimento. Que era um movimento social das mulheres que estavam ali para tentar persuadir ao governo melhorias salariais aos seus maridos. E que isso foi entendido pelo Ministério Público como uma liderança de movimento, que elas eram responsáveis pela paralisação, mas não era nada disso. E é o que pretendemos provar com esses testemunhos", disse.

Hegner ainda listou quais afirmativas que Pompeu fez na palestra no Rio de Janeiro, em vídeo disponível YouTube, não se confirmam.

"Não se confirma que ele tinha informação da Agência Brasileira de Inteligencia (Abin) de que era um movimento nacional. Ou seja, já demonstra que não havia nenhum tipo de liderança nesse movimento. O segundo ponto: de que não houve qualquer ordem de oficiais descumprida pelos praças. Sendo uma demosntração de que a PM não deu a ordem de desocupação de batalhões. E que a liderança do Governo do Estado nessa negoiação era feita com uma pessoa que tinha informações equivocadas. E talvez por isso esse movimento se prolongou por tanto tempo", afirmou.

O advogado explicou que apresentou a defesa no início do ano, quando Pompeu ainda era secretário. Na ocasião, Hegner pediu para que Pompeu fosse intimado na secretaria. Como nesse tempo ele deixou de ser secretário, o advogado pediu o endereço residencial de Pompeu.

"Estamos aguardando para que ele consiga ser intimado no endereço residencial e que amanhã (15) esteja aqui às 8 horas. Ainda não confirmamos a intimação dele, apesar do nome dele estar na pauta desta terça. Mas mesmo que ele não seja encontrado eu vou insistir no depoimento dele. Se não for amanhã, vamos marcar outra data", afirmou.

O advogado disse também que pediu a convocação do ex-procurador-geral Rodrigo Rabello Vieira porque ele seria subscritor de uma ação declaratória de ilegalidade da greve.

"Além disso, os próprios procuradores afirmam que a quantidade de mulheres não poderia impedir a saída dos policiais. É mais ou menos nesse sentido a oitiva dele. Sobre as mulheres serem reconhecidas por participarem de reuniões, ficou bem comprovado aqui hoje que a criação dessa comissão foi uma exigência do próprio governo. Não negamos que elas estivessem presentes, mas queremos provar que eles não tinham nenhuma liderança. Que elas foram levadas a isso por iniciativa do próprio governo", disse.

O advogado completou que a defesa está contente com os depoimentos, inclusive com as testemunhas de acusação, que para Hegner, não foram capazes de comprovar a tese do Ministério Público.