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Festa da Penha 2018

Dom Luiz afirma que deixará a Arquidiocese de Vitória

Esta deve ser a última Festa da Penha que participa como líder da Igreja Católica no Espírito Santo

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 17:48

Publicado em 

01 abr 2018 às 17:48
Fiéis tomam o campinho do Convento no início da Festa da Penha 2018 Crédito: Fernando Madeira
O arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, afirmou que esta deve ser a última Festa da Penha que participa como líder da Igreja Católica no Espírito Santo. No ano passado, ele já havia anunciado que deixaria o cargo. No entanto, o sacerdote explicou que ainda precisa de uma aprovação do Vaticano para que deixe o comando da Arquidiocese de Vitória.
Segundo Dom Luiz Mancilha Vilela, o pedido de afastamento foi feito ao Papa Francisco no ano passado e, desde então, ele aguarda a resposta do Vaticano. No entanto, Dom Luiz afirma que a saída dele do cargo de arcebispo está praticamente consolidada.
Dom Luiz afirma que deixará a Arquidiocese de Vitória
“Eu digo que são 99% de chance porque não tem nada escrito ainda, mas eu mandei a carta no ano passado. Então, certamente, vai chegar o momento em que o Papa vai dizer 'está na hora'. Eu escrevi para ele há mais de um ano, coloquei o cargo nas mãos do Santo Padre. Ele pediu para que eu continuasse por mais um ano. Mas eu acho que já está na hora.”
Dom Luiz Mancilha Vilela destacou que o sentimento é de satisfação e que o momento é muito agradável nesta que deve ser sua última Festa da Penha como arcebispo. Ele afirmou que, apesar do afastamento do cargo, está sempre a serviço de Deus.
A Festa da Penha acontece até o dia 9 de abril. A programação conta com missas, atividades culturais e romarias, com destaque para a Romaria dos Homens, que deve reunir aproximadamente 700 mil fieis no próximo sábado (6), de acordo com estimativas da organização do evento.

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