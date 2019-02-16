Dom Dario e outras autoridades lamentaram a morte de Dom Silvestre

Dom Dario Campos, Arcebispo metropolitano de Vitória Crédito: Eduardo Dias

O Arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, lamentou o falecimento de Dom Silvestre Luiz Scandian, Arcebispo Emérito, ocorrido na madrugada deste sábado (16). Scandian, de 87 anos, se encontrava em tratamento para debelar uma meningite em, Juiz de Fora (MG), além de sofrer de Alzheimer.

Your browser does not support the audio element. Dom Dario e outras autoridades lamentaram morte de Dom Silvestre

De acordo com Dom Dario, uma perda é sempre muito difícil, mas que Dom Silvestre Luiz Scandian foi devolvido para Deus. "A gente sente, chora, há também a saudade. Mas por outro lado, também, é um filho de Deus, um irmão nosso que a gente entrega e devolve a Deus e retorna à casa do Pai", relatou.

Quanto ao legado deixado pelo líder católico, Dom Dario destacou a simplicidade de Dom Silvestre e o seu emprenho em lutar pelos mais necessitados.

"Dom Silvestre deixa um legado de simplicidade, de convivência com o povo, de ser um homem que sabia escutar, de uma espiritualidade muito profunda e totalmente voltado aos mais necessitados e pobres. Desde o Vale do Jequitinhonha, quando lá trabalhou, logo teve uma grande enchente. Pegava no barro, em tijolos, ajudando pessoas a construir suas casas, reconstruir novamente, já que não tinham mais nada. E aqui em Vitória, a presença dele com os mais simples, com a Justiça, com aqueles marginalizados era bem marcante", opinou.

AUTORIDADES LAMENTAM O FALECIMENTO

O governador Renato Casagrande decretou luto oficial de três dias em decorrência da morte de Dom Silvestre e afirmou que o líder católico deixou um legado em defesa da vida e do amor ao próximo.

O ex-governador Paulo Hartung também se manifestou em nota de pesar, lembrando que Dom Silvestre contribuiu para o combate ao crime organizado no Espírito Santo.

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, disse que Dom Silvestre foi um dos maiores líderes religiosos do Espírito Santo e também destacou a atuação de Scandian no combate ao crime organizado no estado.

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Erick Musso, lamentou a morte de Dom Silvestre e afirmou que o papel social do religioso uniu a sociedade capixaba.

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, também decretou luto oficial de três dias na capital, pela morte do Arcebispo Emérito e lamentou a perda.

VELÓRIO E ENTERRO DE DOM SILVESTRE