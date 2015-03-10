Dólar alto dispara preços de pacotes de viagens internacionais no Espírito Santo

Vai ser mais difícil economizar para quem pretende fazer viagens internacionais no período de baixa temporada e que não adquiriu pacotes com antecedência. Com o dólar comercial ultrapassando R$ 3,12 nesta segunda-feira (9), e o dólar turismo a mais de R$ 3,20, a venda de pacotes de viagens internacionais já sofreram impacto negativo no Espírito Santo, segundo a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Espírito Santo (Abav-ES), Elvira Altoé.Ainda não é possível estimar percentuais de queda na demanda, pois os pacotes vendidos para os meses de janeiro e fevereiro deste ano não foram tão impactados. Por serem em alta temporada, o consumidor costuma se programar, segundo Elvira. Ela acrescenta que desta semana em as agências de viagens vão sentir mais o peso do alto câmbio.

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“Impacta sempre. Toda alteração significativa de câmbio, seja em qualquer época do ano, sempre impacta. Como o aumento está sendo maior, algumas pessoas que tem a data de férias marcada e não podem mexer, vão viajar para o destino interessado, ou vão diminuir o número de passeios, ou mudam o destino. Outras pessoas prorrogam para mais tarde para ver aonde vai parar esse câmbio e tentam ir mais tarde, esperando ver se a coisa vai melhorar”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Quem tinha Nova York como destino, por exemplo, agora opta por viajar a Califórnia, Los Angeles, Las Vegas ou São Francisco, onde as diárias hoteleiras são mais baratas, de acordo com a presidente da Abav. Já as pessoas que haviam escolhido o Caribe, devem migrar para algum resort no Brasil, na avaliação de Elvira. O consumidor também deve estar atento às faturas de cartão de crédito, sobre as quais incide o IOF de 6,38%, e que facilmente disparam.

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