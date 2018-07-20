Dois motoristas multados por hora na GV por usar celular dirigindo

Flagrante de Infração de trânsito. Motorista usando celular ao volante Crédito: Arquivo | A Gazeta

Dois motoristas são multados por hora na Grande Vitória por usarem celular enquanto dirigem. Somente a Capital já registrou mais de 4,4 mil infrações desse tipo entre janeiro e junho deste ano. E os motoristas precisam ficar atentos porque, até mesmo com o carro parado momentaneamente, o uso de celular é proibido.

Somados, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra registram 7.369 multas aplicadas a motoristas flagrados utilizando o telefone enquanto estão na direção no primeiro semestre de 2018. Vitória é a campeã de multas, com 4.427. Em seguida, vem Vila Velha, com 1520; Serra, com 1.277; e Cariacica, com 145. Os dados foram fornecidos pelas prefeituras.

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O gerente de Formação e Apoio Psicossocial da Guarda Municipal de Vitória, Bruno Medeiros Loureiro, explica que o município tem trabalhado na fiscalização do trânsito e em ações educativas. Ele faz um alerta importante: até mesmo com o carro parado momentaneamente em semáforos ou congestionamento é proibido usar o celular.

Para inibir o uso de celular ao volante, os municípios da Grande Vitória têm intensificado a fiscalização. Vila Velha, por exemplo, utiliza câmeras que flagram esse tipo de infração e podem ser utilizadas para multar os motoristas. Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito do município, Oberacy Emerich Junior, a medida tem inibido os condutores a utilizar os telefones enquanto dirigem.

O comerciante Paulo Cezar Andrade Fernandes não utiliza o celular enquanto dirige para não ser multado ou causar alguma acidente Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A solução para não correr o risco de ser multado e de sofrer ou causar um acidente é, definitivamente, não usar o celular ao volante. É isso o que faz o comerciante Paulo Cezar Andrade Fernandes, de 57 anos. “O cuidado que eu tenho com o celular é desligá-lo na hora que entro no carro. Quando eu começo a dirigir, o telefone está desligado dentro da bolsa ou do console do carro.”

O aposentado José Luiz Patrocínio é um dos motoristas diz que nunca usa o celular quando está conduzindo o carro e destaca que essa prática coloca muitas vidas em risco. “Dirigindo, temos que nos preocupar mais com a direção que com outras coisas particulares. É muito importante a nossa vida e a vida de quem está do nosso lado.”