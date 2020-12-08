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"Dois meses para aprovar vacina é fora da realidade", diz Casagrande

Governador criticou prazo dado pelo Ministério da Saúde para que Anvisa valide fórmula para imunização da Covid-19. Ele lembra que outros países já autorizaram

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 19:49

Publicado em 

08 dez 2020 às 19:49
 
Pandemia
 
Governador criticou prazo dado pelo Ministério da Saúde para que Anvisa valide fórmula para imunização da Covid-19. Ele lembra que outros países já autorizaram

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