"Dois meses para aprovar vacina é fora da realidade", diz Casagrande

Pandemia
Governador criticou prazo dado pelo Ministério da Saúde para que Anvisa valide fórmula para imunização da Covid-19. Ele lembra que outros países já autorizaram
Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 19:49
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