Dois médicos são presos em nova fase da operação "Lama Cirúrgica"

Rodrigo Souza e Marcos Robson tiveram a prisão preventiva decretada e foram levados para a sede do Nuroc Crédito: Bernardo Coutinho

Dois médicos foram presos preventivamente pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc), na manhã desta quarta-feira (28), em Vitória. Os ortopedistas Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson Alves são investigados pela Operação Lama Cirúrgica, deflagrada em janeiro deste ano. Nesse esquema, materiais hospitalares usados eram revendidos para hospitais privados, planos de saúde e médicos.

Your browser does not support the audio element. Médicos são presos em nova fase da operação Lama Cirúrgica

Os dois ortopedistas estavam em casa no momento das prisões, que aconteceram no início da manhã. Após prestarem depoimento no Nuroc, foram levados ao Instituto Médico Legal, onde fizeram exame de corpo de delito. Ao final da manhã foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

Responsável pela defesa de Marcos Robson, o advogado Paulo César Amâncio, diz que o cliente estava ajudando com as investigações e questionou a necessidade de prisão preventiva.

"Meu cliente até este momento vem contribuindo com a Justiça. Prestou informações, trouxe documentos para dentro desse inquérito e, mesmo assim, foi feito um pedido de prisão preventiva para ele. Sem ter a informação correta ainda do motivo da prisão, posso garantir que a prisão foi um equívoco", avaliou o advogado.

Rodrigo Souza e Marcos Robson são os primeiros médicos presos pela operação. O advogado Frederico Pimentel, que representa o médico Rodrigo Souza, afirmou que ainda está tomando conhecimento dos detalhes do inquérito. "Nós estamos tomando conhecimento agora do conteúdo que guarnece o inquérito policial. Nós vamos avaliar a coerência ou não da decisão que decretou a prisão preventiva do meu cliente".

As investigações contra o grupo começaram em outubro passado, após uma denúncia anônima. Em princípio, o esquema contava com duas empresas, a Alfa Medical e a Golden Hospitalar. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda. Em um dos hospitais investigados, alguns dos materiais utilizados em cirurgias foram reprocessados mais de 2.500 vezes, inclusive agulhas e fios de sutura.

Em janeiro deste ano foram presos os empresários Gustavo Chagas e Marcos Stein, proprietários da empresa Golden Hospitalar, que continuam detidos. O enfermeiro Thiago Waiyn, suspeito de adulterar produtos cirúrgicos e fornecê-los como novos, também foi preso em janeiro, mas liberado no dia 21 de fevereiro, por decisão da Justiça.