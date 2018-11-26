Dois envolvidos em morte de jovem dentro de Transcol são presos

Deivid Jercey morreu com um tiro no peito dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Dois dos três criminosos envolvidos no assassinato do estudante Deivid Jercey, 18 anos, que ocorreu dentro do Transcol, em Vila Velha, foram presos. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) na tarde desta segunda-feira (26). Análises das imagens do coletivo e também do Terminal de Vila Velha ajudaram nas prisões.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, os criminosos foram identificados por meio de denúncia anônima. Os suspeitos foram presos na Região da Grande Terra Vermelha. Foram presos Natan dos Santos Ferreira, 20 anos e Adriel da Cruz de Jesus. O atirador, Lucas Araújo Reis Rodrigues, 20 anos, estava foragido, mas foi preso na tarde desta segunda

JOVEM NÃO REAGIU AO ASSALTO

O estudante Deivid Jercey, de 18 anos, não reagiu ao assalto dentro do Transcol na noite deste domingo (25), em Vila Velha . De acordo com informações da polícia, o jovem entregou o celular aos bandidos e morreu porque os criminosos erraram o alvo.

Em depoimento à polícia, a cobradora do ônibus (linha 619 - Itaparica/Balneário de Ponta da Fruta) contou que os bandidos - um usava camisa verde e tinha tatuagem no pescoço, o outro vestia blusa de frio preta e boné - embarcaram no ônibus no Terminal de Vila Velha e se posicionaram ao fundo do coletivo. Ao chegar ao bairro Riviera da Barra, os indivíduos deram sinal para que o veículo parasse e anunciaram o assalto.

Deivid estava sentado próximo à porta traseira do ônibus e entregou o celular aos bandidos. Mas o passageiro que estava sentado ao lado dele usava fone de ouvido e não percebeu o assalto. Quando os bandidos tentaram roubar o celular desse passageiro, ele se assustou, fez um movimento brusco, e os acusados efetuaram um disparo, que atingiu Deivid.

GAROTO NÃO COSTUMAVA ANDAR SOZINHO

estudante voltava da casa da namorada em Jardim Marilândia , também em Vila Velha, quando o crime ocorreu. "Ele nem era muito de andar sozinho, eu estranhei, ele é muito caseiro. Ele sempre saía com o irmão e a mãe. Ele não era vagabundo. Todo final de semana a namorada vem para o Balneário de Ponta da Fruta, depois ele leva ela", conta a tia do menino, Liliane de Souza.

A família afirma que Deivid era um menino obediente e tranquilo, e que já havia dito em casa que jamais reagiria a um assalto. "O ônibus estava cheio, não sabemos ao certo o que aconteceu. Acredito que ele não tenha reagido a um assalto. Ele dizia que nunca reagiria. Ele falava que se um dia chegasse de cueca era porque foi assaltado, pois não reagiria", disse a tia.

Deivid Jercey será velado na Igreja Assembleia de Deus em Balneário Ponta da Fruta. O enterro será no Cemitério Parque da Paz.

GVBUS

A reportagem questionou a GVBus sobre os frequentes assaltos na linha 619 (Itaparica/Balneário Ponta da Fruta). O Gazeta Online perguntou se alguma providência para reduzir os assaltos dentro do coletivo já foi tomada, se foi pedido reforço no policiamento e se os motoristas e cobradores que fazem essa linha recebem algum tipo de orientação com relação a esse tipo de situação. Por nota, a GVBus respondeu: "Questões de segurança pública são com a Sesp".