Dois capixabas são citados em áudio de delação de Joesley Batista

O ex-superintendente da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo e atual vice-presidente corporativo da instituição, Antônio Carlos Ferreira e o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, foram citados em novos trechos de áudios gravados por Joesley Batista. Antônio Carlos e Marcos são capixabas.

Na delação, Joesley contou que Antônio Carlos cobrou uma propina de R$ 6 milhões destinada ao ministro Marcos Pereira e ao PRB. Em contrapartida, o ministro teria ajudado a JBS na liberação de empréstimo na Caixa.

Your browser does not support the audio element. Dois capixabas são citados em áudios de delação de Joesley Batista

Delatores da J&F contaram que essa conversa foi gravada após um outro diálogo – esse já conhecido - entre Joesley e o próprio ministro Marcos Pereira. Na conversa, o ministro evitou falar a palavra dinheiro. Fala apenas em números, mas o empresário cita a palavra “saldo” e indica que estão tratando de repasse de propina.

Os áudios foram entregues à Procuradoria-Geral da República e vão complementar a delação. O material está sendo analisado pelos investigadores e pode gerar novos inquéritos ou ser incluído em investigações em andamento. Em um dos trechos, Joesley e Antônio Carlos falam sobre a propina que seria repassada para o ministro da Indústria.

Antônio Carlos Ferreira atuou como superintendente regional da Caixa no Espírito Santo entre os anos de 2005 e 2014. Ele também ocupou a gerência geral de unidades no interior do Estado e na Grande Vitória. Em julho de 2014, tomou posse como Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal.

Marcos Pereira é de Linhares e presidente nacional do PRB. Em maio do ano passado foi nomeado ministro da Indústria.

Em entrevista ao Jornal Nacional, Antônio Carlos disse que está prestando todos os esclarecimentos e que vai provar a sua inocência. A Caixa declarou que está em contato permanente com as autoridades para prestar irrestrita colaboração.