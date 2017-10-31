Dois anos depois, pescadores mudam de profissão para não passar fome

No próximo domingo (05), a tragédia do Rio Doce completará dois anos. O acidente na barragem de Fundão, em Mariana, que pertence a mineradora Samarco, foi responsável pelo despejo de milhões de litros de rejeitos de minério, gerando uma lama que varreu do mapa o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e devastou o Rio Doce, pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O acidente é considerado a maior tragédia ambiental da história do país.

Passados 2 anos, a reportagem da CBN Vitória foi novamente atrás de fatos, personagens e histórias que ajudam a entender os impactos desse acidente na vida de milhares de pessoas.

Hoje vamos conferia a segunda reportagem, dedicada as questões sociais. O repórter Rafael Monteiro de Barros relata que após dois anos do acidente, ainda não há avanços significativos na reparação e na compensação dos danos causados pela tragédia. Muitos pescadores das cidades ao longo do Rio Doce ainda não conseguiram receber o auxílio financeiro prometido pela Fundação Renova e precisaram mudar de profissão para não passar fome.