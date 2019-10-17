Clemilda Aparecida de Jesus, mãe da menina Thayná Crédito: Bernardo Coutinho

Prestes a completar dois anos desde o crime bárbaro que chocou o Espírito Santo, uma homenagem é prestada à menina Thayná, morta no dia 17 de outubro de 2017, após ter desaparecido no bairro Universal, em Viana: um trecho de mais de 11 quilômetros de rodovia levará o nome da criança de 12 anos, brutalmente violentada e assassinada. O ato foi publicado nesta quarta-feira (16), na forma da lei 11.050, assinada pelo governador Renato Casagrande.

A área que recebeu o nome de Rodovia Thayná Andressa de Jesus Prado está compreendida entre Viana Sede, localizada na BR 262, e o entroncamento que dá acesso a Baía Nova, no município de Viana.

O CRIME

Thayna Andressa de Jesus. Crédito: Arquivo Pessoal

A menina Thayná foi estuprada e morta pelo acusado Ademir Lúcio Ferreira, de 56 anos, no bairro Universal, em Viana. De acordo com os autos do processo, o homem abordou a criança, que teria dito que estava procurando caixas de papelão para fazer uma mudança. Ele, então, ofereceu carona para ela em um Gol prata, afirmando que a ajudaria na busca. Ela acabou aceitando a oferta dele, sem saber que seria estuprada e assassinada.

Your browser does not support the audio element. Dois anos após crime, rodovia em Viana recebe nome da menina Thayná

Câmeras flagraram o momento em que ela entrou no carro de Ademir. Em seguida, a garota foi levada a um lugar ermo, no bairro Areinha, onde foi iniciada uma sequência de atos que caracterizaram abuso sexual, de modo semelhante ao que fez o criminoso dias antes, contra uma menina de 11 anos de idade, que acabou sobrevivendo.

Ademir iniciou o crime de homicídio contra Thayná ainda dentro do veículo, deixando marcas de sangue no banco traseiro do carro. Após a morte da menina, o homem escondeu o corpo em um alagado próximo a um matagal, ateando fogo para encobrir os rastros dos crimes praticados. Ele, utilizando-se de documento falso, seguiu para o Rio Grande do Sul, onde foi preso dias depois, na segunda-feira, 13 de novembro de 2017, com auxílio de policiais do Espírito Santo.

A LUTA DA MÃE

A própria mãe de Thayná, Clemilda Aparecida de Jesus, de 41 anos, foi imprescindível às investigações do caso. Ela, sozinha, correu atrás das imagens de câmeras em comércios próximos e entregou à polícia. Durante as investigações, mesmo com o apelo e protestos da mãe, não havia informações sobre o suspeito. Dentre as imagens obtidas, a de uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que a menina entrou no carro cinza.

No dia 10 de novembro de 2017, uma megaoperação policial realizada em Viana, perto de uma lagoa, encontrou a ossada de uma criança do sexo feminino. Apesar de o padrasto ter reconhecido na hora o vestido como sendo de Thayná, o DNA que apontou oficialmente que o corpo era mesmo da menina só saiu no dia 4 de dezembro.

O PROCESSO

Ademir Lúcio Ferreira, acusado de matar a menina Thayná, segue preso preventivamente no complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha, aguardando direcionamento ao Tribunal do Júri para julgamento. A última movimentação no processo foi em 29 de outubro de 2018. A defesa dele chegou a entrar com recurso, buscando que o réu não fosse para júri popular, mas o pedido foi negado. Até o momento não há data definida para o julgamento acontecer.

“AINDA AGUARDO A CONDENAÇÃO DAQUELE MONSTRO”, DIZ MÃE

Ao saber da homenagem, Clemilda, mãe da menina Thayná, expressou gratidão, sem, no entanto, esconder que para ela não existe felicidade. “Eu fiquei sabendo do nome da rodovia. Mas me sinto tão desamparada, é tanta coisa que não acontece, que quando alguma coisa boa vem, nem deixa a gente feliz. Ainda aguardo a condenação daquele monstro e não tenho nem previsão de quando virá”, iniciou.

Para ela, a filha continua sendo o motivo que a impede de desistir. “Ela me dá forças, não me deixa fraquejar, nunca será razão para meu fracasso. E eu me apoio nisso e em Deus. Não é fácil acordar todos os dias com uma faca no coração. Acordo de madrugada e sinto vontade de acabar com o homem que levou minha filha, pensando que assim ele não mexeria mais com criança alguma. Ele me enterrou em cova viva. Fico muito agradecida de não cair no esquecimento, mas nenhuma homenagem tira a minha dor, não consigo nem voltar para minha casa, nunca mais pisei lá. Ele me deixou doente, acabou com a vida dela e com a minha”, revelou.

"Não é fácil acordar todos os dias com uma faca no coração. Acordo de madrugada e sinto vontade de acabar com o homem que levou minha filha, pensando que assim ele não mexeria mais com criança alguma. Ele me enterrou em cova viva", disse Clemilda.

IMPUNIDADE

Para Clemilda, o sentimento que fica até hoje é de revolta e o pedido que ela faz é por leis mais justas e severas para esse tipo de crime. “Todo dia a gente vê isso se repetindo, é muito triste saber que isso acontece e ninguém faz nada, em pleno século XXI. Acho que a política só pensa em dinheiro e esquece o povo sofrendo. Gratificante seria saber que existe pena perpétua para esses monstros, queria que eles fossem extintos”, declarou.

“A gente se sente impotente, fraco. Penso que eu deveria ter cuidado mais. Lembro disso todos os dias, penso nela linda também. E essa semana, em especial, está sendo muito difícil, ainda mais completando dois anos. Hoje tive muitas recordações, lembrei da gente indo à praia juntas. É uma sensação muito ruim. Se fosse gente com dinheiro, o processo já estaria julgado e sentenciado. Por sermos da periferia, nem resposta eu tenho”, expressou.

"Se fosse gente com dinheiro, o processo já estaria julgado e sentenciado. Por sermos da periferia, nem resposta eu tenho", afirma Clemilda Aparecida de Jesus, Mãe de Thayná.