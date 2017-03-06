As doenças renais afetam 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo estimativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia, mas apenas 30% delas sabem disso. Os problemas podem ser silenciosos, aparecendo apenas nas fases terminais, onde só diálise e transplante podem solucionar os problemas, segundo o chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital das Clínicas, Lauro Vasconcellos Filho.

Your browser does not support the audio element. Doença renal pode ser silenciosa e aparecer já na fase terminal, alerta médico

No Espírito Santo em 2016 foram realizados 93 transplantes de rins. Em janeiro deste ano 862 pessoas aguardavam pelo órgão. A demora chega a cinco anos no Estado. De acordo com Vasconcellos, a necessidade do transplante se dá quando a doença renal crônica chega em uma chamada fase cinco. As outras quatro, no entanto, são silenciosas em muitos casos, com poucos sintomas. Nas duas primeiras a possibilidade de cura é maior.

O médico explica que o indicativo principal da doença é a quantidade da Creatinina, substância presente no organismo e que aumenta com as doenças renais. Vasconcellos afirma que o exame não é muito solicitado em check ups médicos, mas deve ser feito regularmente. “A Creatinina é uma substância que quando o rim não está funcionando ela aumenta e não há sintomas, assim como alterações de proteína na urina, que também são medidas por meio de exames”, explica.

Dia Mundial do Rim