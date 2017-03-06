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Doença renal pode ser silenciosa e aparecer já na fase terminal, alerta médico

No Espírito Santo em 2016 foram realizados 93 transplantes de rins. Em janeiro 862 pessoas aguardavam pelo órgão

Publicado em 06 de Março de 2017 às 13:57

Publicado em 

06 mar 2017 às 13:57
As doenças renais afetam 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo estimativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia, mas apenas 30% delas sabem disso. Os problemas podem ser silenciosos, aparecendo apenas nas fases terminais, onde só diálise e transplante podem solucionar os problemas, segundo o chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital das Clínicas, Lauro Vasconcellos Filho.
Doença renal pode ser silenciosa e aparecer já na fase terminal, alerta médico
No Espírito Santo em 2016 foram realizados 93 transplantes de rins. Em janeiro deste ano 862 pessoas aguardavam pelo órgão. A demora chega a cinco anos no Estado. De acordo com Vasconcellos, a necessidade do transplante se dá quando a doença renal crônica chega em uma chamada fase cinco. As outras quatro, no entanto, são silenciosas em muitos casos, com poucos sintomas. Nas duas primeiras a possibilidade de cura é maior.
O médico explica que o indicativo principal da doença é a quantidade da Creatinina, substância presente no organismo e que aumenta com as doenças renais. Vasconcellos afirma que o exame não é muito solicitado em check ups médicos, mas deve ser feito regularmente. “A Creatinina é uma substância que quando o rim não está funcionando ela aumenta e não há sintomas, assim como alterações de proteína na urina, que também são medidas por meio de exames”, explica.
Dia Mundial do Rim
Na próxima quinta-feira (9) é comemorado o Dia Mundial do Rim. Neste ano o tema é obesidade, um dos principais causadores da doença, segundo médicos da área. O Hospital das Clínicas promove ações de atendimento ao público de 8 às 16 horas, com avaliações e orientações nutricional e clínica, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar e orientações de atividades físicas.

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