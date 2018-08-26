Doença dos "ossos de vidro": 88 pessoas são atendidas no ES

Hospital Infantil de Vitória Crédito: Eduardo Dias

A Osteogênese Imperfeita é uma doença genética rara e que deixa os ossos frágeis. Por esse motivo ela é conhecida como a doença dos "ossos de vidro" - uma referência à fragilidade na sustentação do corpo e facilidade com que podem se quebrar. O problema afeta cerca de 20 mil nascidos vivos em todo o Brasil – e cerca de 200 dessas pessoas então no Espírito Santo. Atualmente, 88 pacientes estão cadastrados nos dois serviços de atendimentos existentes no Estado, 76 deles com diagnóstico confirmado e em tratamento.

Entre esses, as crianças que possuem o diagnóstico dos "ossos de vidro" são uma das mais sensíveis aos cuidados. No Hospital Estadual Infantil de Vitória estão cadastradas 53 crianças e adolescentes, enquanto outros 12 casos estão em investigação. Já o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, tem 23 pacientes adultos. A doença é causada por um defeito genético que leva a uma produção defeituosa do colágeno tipo 1 – uma proteína essencial para sustentar a estrutura do corpo.

O ortopedista Akell Júnior destacou que a doença tem quatro níveis. Na fase mais severa, alguns bebês ficam com ossos quebrados antes mesmo do nascimento e expectativa de vida é reduzida. Os pacientes diagnosticados com Osteogênese Imperfeita ficam três dias internados a cada quatro meses. Nesse período eles recebem tratamentos com injeções, para aumentar a qualidade dos ossos e diminuir o risco de fraturas. A média da altura das pessoas com a doença também é menor.

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“A diferença (de altura) é grande em todos os graus. O grau 1 tem uma estatura próximo do normal, mas os outros graus não. O grau 4 tem baixa estatura, o grau 3 também, com várias deformidades”, avaliou o ortopedista.

Referência

Em relação ao tratamento, a nutróloga Bárbara Benevides Machado destaca que o Espírito Santo se tornou referência, e alguns pacientes de outros estados procuram tratamento nos hospitais capixabas.

Ela é coordenadora do Centro de Referência de Osteogênese Imperfeita, do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Segundo ela, a alimentação regrada também faz parte da rotina dos doentes. Alimentos como o café e o chocolate são evitados.

"Na parte laboratorial, nós temos o cuidado clínico com demanda proteica. É feita uma dosagem rotineira das proteínas, para ver se tem alguma carência de vitaminas", explicou a nutróloga.