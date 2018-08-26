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Crianças são maioria

Doença dos "ossos de vidro": 88 pessoas são atendidas no ES

Na fase mais severa da Osteogênese Imperfeita, alguns bebês ficam com ossos quebrados antes mesmo do nascimento

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 12:16

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

26 ago 2018 às 12:16
Hospital Infantil de Vitória Crédito: Eduardo Dias
A Osteogênese Imperfeita é uma doença genética rara e que deixa os ossos frágeis. Por esse motivo ela é conhecida como a doença dos "ossos de vidro" - uma referência à fragilidade na sustentação do corpo e facilidade com que podem se quebrar. O problema afeta cerca de 20 mil nascidos vivos em todo o Brasil – e cerca de 200 dessas pessoas então no Espírito Santo. Atualmente, 88 pacientes estão cadastrados nos dois serviços de atendimentos existentes no Estado, 76 deles com diagnóstico confirmado e em tratamento.
Entre esses, as crianças que possuem o diagnóstico dos "ossos de vidro" são uma das mais sensíveis aos cuidados. No Hospital Estadual Infantil de Vitória estão cadastradas 53 crianças e adolescentes, enquanto outros 12 casos estão em investigação. Já o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, tem 23 pacientes adultos. A doença é causada por um defeito genético que leva a uma produção defeituosa do colágeno tipo 1 – uma proteína essencial para sustentar a estrutura do corpo.
O ortopedista Akell Júnior destacou que a doença tem quatro níveis. Na fase mais severa, alguns bebês ficam com ossos quebrados antes mesmo do nascimento e expectativa de vida é reduzida. Os pacientes diagnosticados com Osteogênese Imperfeita ficam três dias internados a cada quatro meses. Nesse período eles recebem tratamentos com injeções, para aumentar a qualidade dos ossos e diminuir o risco de fraturas. A média da altura das pessoas com a doença também é menor.
Doença dos ossos de vidro - 88 pessoas são atendidas no ES
“A diferença (de altura) é grande em todos os graus. O grau 1 tem uma estatura próximo do normal, mas os outros graus não. O grau 4 tem baixa estatura, o grau 3 também, com várias deformidades”, avaliou o ortopedista.
Referência
Em relação ao tratamento, a nutróloga Bárbara Benevides Machado destaca que o Espírito Santo se tornou referência, e alguns pacientes de outros estados procuram tratamento nos hospitais capixabas.
Ela é coordenadora do Centro de Referência de Osteogênese Imperfeita, do Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Segundo ela, a alimentação regrada também faz parte da rotina dos doentes. Alimentos como o café e o chocolate são evitados.
"Na parte laboratorial, nós temos o cuidado clínico com demanda proteica. É feita uma dosagem rotineira das proteínas, para ver se tem alguma carência de vitaminas", explicou a nutróloga.
Além de deixar os ossos mais frágeis, Osteogênese Imperfeita também causa fraqueza muscular, fragilidade dos vasos sanguíneos e problemas auditivos.

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