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DOAÇÕES REGULARES

Doadores de sangue poderão pagar meia-entrada em shows de música, circos, teatros e cinemas

São considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados no hemocentro e nos bancos de sangue dos hospitais do Estado, identificados por um documento oficial

Publicado em 22 de Junho de 2015 às 23:24

Publicado em 

22 jun 2015 às 23:24
Os capixabas que são doadores regulares de sangue agora terão direito a pagar meia-entrada nos estabelecimentos privados do Estado. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (22), um projeto de lei que prevê o benefício para todos os locais que proporcionem lazer e entretenimento, como espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatros, cinemas, atividades recreativas ou artísticas.
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A matéria recebeu parecer favorável em plenário das comissões de Justiça, Cidadania, Cultura e Defesa do Consumidor, e em seguida foi aprovada em votação simbólica. O autor do projeto, deputado Euclério Sampaio (PDT), acredita que a medida é mais eficaz para convencer a população a doar sangue do que realizar campanhas educativas, por exemplo.
“Já existe uma lei de minha autoria concedendo a meia-entrada a doadores regulares de sangue em estabelecimentos da rede pública. Essa lei que foi aprovada hoje está estendendo também à rede particular. Temos que incentivar os doadores de sangue, e hoje há uma dificuldade muito grande. Quando a pessoa se interna, é que os hospitais começam a correr atrás dos doadores. O que nós queremos é melhorar a qualidade de vida do cidadão que precisa da saúde”, disse à Rádio CBN Vitória.
São considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados no hemocentro e nos bancos de sangue dos hospitais do Estado, identificados por um documento oficial expedido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A lei também determina que essa carteira de controle das doações tenha um prazo de validade de um ano. O projeto de lei segue agora para a sanção do governador Paulo Hartung (PMDB) para entrar em vigor.

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