Os capixabas que são doadores regulares de sangue agora terão direito a pagar meia-entrada nos estabelecimentos privados do Estado. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (22), um projeto de lei que prevê o benefício para todos os locais que proporcionem lazer e entretenimento, como espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatros, cinemas, atividades recreativas ou artísticas.

Your browser does not support the audio element. Doadores de sangue poderão pagar meia-entrada em shows de música, circos, teatros e cinemas - CBNGAZ - 1.38s - 23-06-15.mp3

A matéria recebeu parecer favorável em plenário das comissões de Justiça, Cidadania, Cultura e Defesa do Consumidor, e em seguida foi aprovada em votação simbólica. O autor do projeto, deputado Euclério Sampaio (PDT), acredita que a medida é mais eficaz para convencer a população a doar sangue do que realizar campanhas educativas, por exemplo.

“Já existe uma lei de minha autoria concedendo a meia-entrada a doadores regulares de sangue em estabelecimentos da rede pública. Essa lei que foi aprovada hoje está estendendo também à rede particular. Temos que incentivar os doadores de sangue, e hoje há uma dificuldade muito grande. Quando a pessoa se interna, é que os hospitais começam a correr atrás dos doadores. O que nós queremos é melhorar a qualidade de vida do cidadão que precisa da saúde”, disse à Rádio CBN Vitória.