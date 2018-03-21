Doadores de sangue lotam Hemoes para ajudar PM baleado

Uma corrente de solidariedade em favor do PM Afonso Miller, baleado em Vila Velha, lotou o Hemocentro Estadual (Hemoes), em Vitória, com capixabas dispostos a doar sangue para o militar. Amigos, colegas e familiares de Afonso fizeram uma campanha na internet pedindo por sangue para tentar salvar a vida do PM, que foi atingido por um disparo na cabeça na terça-feira (20) ao sair de um treino de luta. Um menor apreendido, que confessou ter atirado em Afonso, alegou que o policial foi confundido com traficantes rivais.
A vítima passou por uma cirurgia de emergência e segue internada em estado gravíssimo no Hospital São Lucas, em Vitória. A mobilização na internet deu certo: só na terça-feira, aproximadamente 60 pessoas foram ao Hemoes doar sangue para o PM, sendo que, em outros dias, o espaço costuma ficar quase vazio. Na manhã desta quarta-feira (21), o Hemocentro continuava lotado.
Hemoes lotado com doadores de sangue em solidariedade a PM baleado
SOLIDARIEDADE
Não só amigos, mas até quem não conhecia o policial se comoveu com o estado de saúde do militar. A manicure Samira Pimbini é uma dessas pessoas. Ela soube do atentado pela imprensa e saiu de Viana, onde mora, para fazer a doação: "Assim como ele está precisando, um dia, Deus me livre, mas se eu precisar, que outras pessoas possam se conscientizar também. É uma vida. E eles estão dando a vida pela gente. Então, o que que custa a gente doar?", desabafou.
Raquel Santana, que trabalha como bombeiro militar, não conhecia Afonso, mas tinha amigos em comum. Ela ficou sensibilizada com a situação delicada do policial. "Aconteceu com ele, mas poderia ter acontecido com qualquer um. E a vida deles é muito importante para a gente não fazer um gestão tão simples que é doar sangue", comentou.
Em média, o Hemoes recebe cerca de 60 doadores aptos por dia. O ideal é que 100 pessoas realizem a doação de sangue diariamente no local, pois o Hemoes fornece bolsas de sangue para todos os hospitais públicos do Estado.
O principal déficit do banco de sangue do Hemocentro é o de fator negativo. O Hemoes funciona de segunda-feira a sexta das 7 às 19h (cadastro do doador encerra às 18h20) e sábado, das 7h às 18h (cadastro do doador encerra às 17h20). Para doar, é preciso ter de 16 a 69 anos de idade, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis.