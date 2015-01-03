A família do caminhoneiro Leonardo Jeferson passa por um drama comum nesta época do ano. A irmã dele está internada há duas semanas, pois teve de fazer uma cirurgia. Neste período, ela passou por duas transfusões de sangue. Como o estoque de sangue no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) cai cerca de 50% neste período, para não acontecer o pior, o caminhoneiro teve que arrumar às pressas cerca de 30 doadores.

Your browser does not support the audio element. Doações de sangue caem 50% no Espírito Santo

“A princípio, quando ela foi internada, pediram 15 pessoas para doarem. Agora, precisou de mais 15 pessoas, já que não havia estoque no banco de sangue. Por causa da baixa demanda ela ficou sem opção e tivemos que chamar os amigos novamente”, contou à Rádio CBN Vitória.

O caminhoneiro comemorou as doações que conseguiu para a irmã. “Muitas pessoas hoje em dia, por causa da época de festas, ficam voltadas para si e não pensam no próximo, mas graças a Deus conseguimos uma quantidade boa de doadores. Quinze doadores está ótimo”, destacou.

O Hemoes está tendo dificuldades para conseguir doadores de sangue. Atualmente, o estoque de sangue está pela metade. As festas de final de ano e o período de férias contribuem para que as pessoas deixem de fazer a doação neste mês de janeiro. Durante todo ano, o Hemoes recebe em média cerca de 100 doações diárias, porém, neste mês, o número não passa de 50 por dia.

O mecânico Carlos Eduardo Silva foi até o Hemoes, em Maruípe, para ajudar uma vizinha que passou por um procedimento cirúrgico. Ele contou que é doador há mais de 10 anos e entende que esta atitude pode salvar vidas. “É muito rápido, não dói. Super tranquilo”, disse.

O diretor do Hemoes, Antônio Peçanha, explica que sempre nesta época do ano as doações diminuem, entretanto, este é um período em que os hospitais mais precisam de sangue, já que é grande o número de acidentes registrados no período referente a final e início de ano.

"As urgências não têm hora marcada, não temos como prever. De uma hora para outra pode chegar em um hospital de urgência algum ou vários acidentados simultaneamente. Por isso, a necessidade de termos estoque. Temos que estar preparados, já com os exames realizados para atender essas urgências”, disse.