Suyanne Albertino Loss tem 11 anos de idade. Com os cabelos curtos por causa da quimioterapia, ela tenta se livrar da leucemia, um câncer que atingiu 10.070 pessoas no Brasil só em 2016, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). No Espírito Santo foram 170 pessoas. A jovem agora luta, com a mãe, nas redes sociais para conseguir um doador de medula óssea, após descobrir nesta semana que o transplante é a única medida que pode garantir a cura.

A família da pré-adolescente descobriu a leucemia há cerca de dois. Segundo a mãe, Ingrid Albertino Loss, de 28 anos, o tratamento com a quimioterapia começou rapidamente e a cura durou nove meses apenas. No ano passado, a doença voltou e o tratamento pesado precisou tirar Suyanne da escola novamente.

Após descobrir que a filha precisa do transplante de medula óssea, foi feita uma mobilização pela família nas redes sociais que em um dia já garantiu mais de 2 mil compartilhamentos. Isso porque a chance de encontrar uma medula compatível é de 1 em 100 mil pessoas, segundo especialistas.

Your browser does not support the audio element. Doação de medula óssea no Estado está abaixo da média estipulada pelo Hemoes

“Tomou um proporção grande. Eu nem imaginava que seria assim. Foram mais de 2 mil compartilhamentos em um dia. Tem muita gente querendo ajudar, mas muito leigo no assunto. Quando a gente não vive é difícil saber como é”, acrescenta.

De acordo com o Hemoes, a disponibilidade para doação de medula óssea em 2016 no Estado chegou a 8 mil, abaixo da meta de 10 mil do Hemocentro. Segundo o oncologista Rodrigo Fraga a doação é simples: a pessoa se disponibiliza em um Hemocentro e faz um exame de sangue, entrando em um banco de dados nacional. Caso alguém encontre nela a compatibilidade, a convocação é feita para doação.

A medula óssea é um órgão que produz substâncias presentes no sangue, que são infectadas pela leucemia. A retirada normalmente é feita da bacia, com anestesia local, sem nenhuma dor. Não há riscos para o doador, de acordo com Rodrigo Fraga. “Quanto mais gente doar, mais chances de encontrar um doador compatível. O de maior chance de compatibilidade é irmão de mesmo pai e mãe. Fora isso, cai muito a possibilidade”, ressalta.

Cadastro

A disponibilidade para doação de medula óssea pode ser feita em qualquer hemocentro cadastrado no Inca. A ação pode salvar a vida de muitas pessoas, como Suyanne. “Espero achar logo uma medula compatível. As pessoas não sabem o que a gente passa aqui. É difícil”, relata.