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"Serviço emergencial"

Dnit fecha buraco na 262 com tábuas: "É uma armadilha", diz motorista

Dnit informa que a solução é um serviço emergencial e ainda hoje o problema será resolvido definitivamente

Publicado em 04 de Outubro de 2017 às 11:35

Publicado em 

04 out 2017 às 11:35
Bueiro aberto na BR-262 é tampado com placas de madeira. Crédito: Caíque Verli
Após denúncia publicada pelo portal Gazeta Online na terça-feira (03), um bueiro aberto na BR 262, próximo a um shopping de Cariacica, até foi tampado. Mas, com duas pranchas de madeira, sem nenhuma segurança para o motorista que passa pela rodovia. As madeiras, inclusive, estavam soltas.
Na tarde de terça-feira, um motorista chegou a cair com os dois pneus laterais do carro no bueiro e o veículo ficou danificado com o impacto. O ponto perigoso não tem nem sinalização.
Após ser acionada pela reportagem da CBN, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão responsável pela rodovia, garantiu que iria acionar a empresa de manutenção para providenciar a sinalização e acabar com o buraco.
Mas os motoristas foram surpreendidos com duas tábuas de madeiras no buraco do bueiro.
O caminhoneiro José Ramos Correia ficou sem acreditar quando viu as tábuas no bueiro. Revoltado, ele reclama que o serviço foi mal feito, para enganar o contribuinte e que uma placa de madeira chega a ser uma armadilha para o motorista.
"Aquilo ali é uma armadilha. Se passa uma carreta com 30 toneladas em cima, a tábua poca. Se você cai ali, você morre e mata mais gente. É um caos. Igual a BR 101, onde muita gente está morrendo. Morre por quê? Os nossos governantes não correm atrás. Uma pista cheia de buracos", protesta.
O taxista André Luiz questiona a segurança das tábuas. "Alguém acredita que isso é seguro mesmo? Eu não confio".
Ao ser questionado pela reportagem da CBN se aquela era a solução encontrada pelo Dnit para resolver o problema, o órgão alegou que aquele era um serviço emergencial e que o tal problema tinha sido sanado.
De acordo com o Dnit, a colocação das tábuas não usou recurso público extra além do que está previsto no contrato, já que foram utilizados materiais de demolição (dormentes usados).
Ainda segundo o Dnit, a empresa voltou ao local nesta quarta-feira para fazer um serviço definitivo.
Por volta de 17 horas desta quarta-feira (04), operários do Dnit foram flagrados colocando as novas grades no buraco.
Com informações de Caíque Verli

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