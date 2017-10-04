Dnit fecha buraco na 262 com tábuas: "É uma armadilha", diz motorista

Bueiro aberto na BR-262 é tampado com placas de madeira. Crédito: Caíque Verli

Após denúncia publicada pelo portal Gazeta Online na terça-feira (03), um bueiro aberto na BR 262, próximo a um shopping de Cariacica, até foi tampado. Mas, com duas pranchas de madeira, sem nenhuma segurança para o motorista que passa pela rodovia. As madeiras, inclusive, estavam soltas.

Na tarde de terça-feira, um motorista chegou a cair com os dois pneus laterais do carro no bueiro e o veículo ficou danificado com o impacto. O ponto perigoso não tem nem sinalização.

Após ser acionada pela reportagem da CBN, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão responsável pela rodovia, garantiu que iria acionar a empresa de manutenção para providenciar a sinalização e acabar com o buraco.

Mas os motoristas foram surpreendidos com duas tábuas de madeiras no buraco do bueiro.

O caminhoneiro José Ramos Correia ficou sem acreditar quando viu as tábuas no bueiro. Revoltado, ele reclama que o serviço foi mal feito, para enganar o contribuinte e que uma placa de madeira chega a ser uma armadilha para o motorista.

"Aquilo ali é uma armadilha. Se passa uma carreta com 30 toneladas em cima, a tábua poca. Se você cai ali, você morre e mata mais gente. É um caos. Igual a BR 101, onde muita gente está morrendo. Morre por quê? Os nossos governantes não correm atrás. Uma pista cheia de buracos", protesta.

O taxista André Luiz questiona a segurança das tábuas. "Alguém acredita que isso é seguro mesmo? Eu não confio".

Ao ser questionado pela reportagem da CBN se aquela era a solução encontrada pelo Dnit para resolver o problema, o órgão alegou que aquele era um serviço emergencial e que o tal problema tinha sido sanado.

De acordo com o Dnit, a colocação das tábuas não usou recurso público extra além do que está previsto no contrato, já que foram utilizados materiais de demolição (dormentes usados).

Ainda segundo o Dnit, a empresa voltou ao local nesta quarta-feira para fazer um serviço definitivo.

Por volta de 17 horas desta quarta-feira (04), operários do Dnit foram flagrados colocando as novas grades no buraco.