BR 262 será duplicada Crédito: Arquivo A Gazeta

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) pretende definir até o final do ano que tipo de concessão adotar na BR 262, antes de abrir um novo processo de licitação. Enquanto a novela se arrasta, o órgão deve começar as obras de duplicação no trecho entre Victor Hugo e Viana ainda neste ano, com cerca de 50 km concluídos até 2019. A obra, de mais de R$ 570 milhões, tem cerca de R$ 82 milhões garantidos pela União ainda e tem apoio da bancada capixaba no Congresso Nacional.

Your browser does not support the audio element. DNIT espera definir tipo de concessão da BR 262 até o fim do ano

Em 2013 a BR 262 passou por processo de licitação, mas as condições impostas pelo edital não interessaram o mercado. Segundo o diretor executivo do Dnit, Halpher Luiggi, o que está sendo estudado no momento é a melhor forma de concessão. Ele explicou que, dependendo da forma de concessão e com o andamento das obras, o preço do pedágio pode ficar mais barato. “Se é modelo do trecho que vai de João Monlevade até Belo Horizonte ou completo, se vamos trabalhar com a tarifa que contemple duplicação em todo o trecho ou duplicação em parte e a medida que o fluxo for aumentando, a concessionária vai duplicando, mas antes devem ser colocadas as terceiras faixas”, exemplifica.

Nesta segunda-feira (8) tomou posse o novo superintendente do Dnit no Espírito Santo. Funcionário de carreira do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), Ezio Gonçalves dos Reis é formado em Engenharia Civil com especialização em Transporte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O superintendente explicou que ainda está tomando conhecimento das estradas do Estado, mas entre as prioridades está a BR 262, o contorno do Mestre Álvaro, que tem previsão para começar as obras no segundo semestre de 2017, e recuperação da BR 259, entre João Neiva e a divisa com Minas Gerais, que está sob intervenção judicial, devido ao estado de abandono. “Amanhã mesmo começo a visitar todo o Estado. Vou visitar obras no contorno de Cachoeiro de Itapemirim, dar uma atenção especial à BR 259. As grandes obras, planejadas, e as pequenas, vão fazer parte do meio dia a dia”, explica.