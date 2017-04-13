Ormandino explica que já passou por problemas na BR 262 Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai ter que responder a um processo na Justiça Federal sobre a falta de manutenção na BR 262, no trecho que corta o Espírito Santo. Na ação, de caráter popular, é destacada o “abandono com acostamento em péssimas condições, vegetação tomando conta das margens, sinalização falha e outros problemas.

A ação foi movida na 5ª Vara Federal Cívil pelo advogado Felipe Osório dos Santos. Os problemas são citados no documento da ação, em que várias fotos foram anexadas. Ele relata que transita frequentemente pela BR 262 para ir à Pedra Azul e percebeu que a sinalização fica escondida em meio ao mato, assim como o acostamento, o que pode causar acidentes. “Imagina andar em uma estrada sem nenhuma sinalização, principalmente à noite quando vamos à Pedra Azul”, declara.

Your browser does not support the audio element. Dnit é réu em ação que pede limpeza e manutenção da BR 262 no ES

Os problemas são alvo de reclamaçções de vários motoristas que transitam pela BR 262 frequentemente. O mecânico Ormandino Vanzeler, de 50 anos, ia frequentemente à Paraju, em Domingos Martins, e percebeu vários problemas ao longo da via. “Praticamente não tem acostamento. O Espaço é pequeno e está com mato. Passa muito caminhão. Se furar o pneu fica uma situação delicada”, lamenta.

Manutenção

O caminhoneiro Damásio Dalpra, de 62 anos, conhece o trecho por causa do trabalho e também enfrenta problemas. Ele citou que vê manutenção, mas não em todo o trecho. “Ontem eu vi trechos em que estão limpando placas, mas não sei se vai ser apenas aqui perto de Vitória”, destaca.