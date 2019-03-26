DNIT dá sinal verde para estadualização da Reta do Aeroporto

Reta do Aeroporto pode ser estadualizada Crédito: Caíque Verli

A Reta do Aeroporto, localizada entre Vitória e Serra, é uma via de acesso a BR 101 e está sob responsabilidade do governo federal. Mas o trecho pode passar para os cuidados do governo do Espírito Santo, ou seja, ser estadualizado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já enviou solicitação para a transferência, o que foi confirmado pelo Governo do Estado, que tem interesse em assumir o trecho. O órgão federal também admitiu que entregou toda a documentação para agilizar o processo de transferência.

Ainda segundo o DNIT, a decisão foi tomada porque o trecho de acesso ao aeroporto perdeu as características de uma rodovia federal, pois se integrou à malha rodoviária urbana da Grande Vitória.

MELHORIAS

No local, os motoristas esperam que as mudanças sirvam também para atender as demandas por melhorias na pista.

O taxista Marivaldo Franco diz que toda vez que chove tem muitos buracos na reta Crédito: Caíque Verli

O Marivaldo Franco diz que toda vez que chove tem muitos buracos na reta. "Sempre está acontecendo acidentes, motoqueiro ali caindo por passar no buraco, não tem jeito".

O Alcir Pereira, que é motorista de aplicativo, pede mudanças para melhorar o fluxo do trânsito. "Daqui a 10 anos, imagina como será? Todo dia é uma hora e meia para descer de Carapina para Vitória"

O motorista Paulo Vitor Neves espera por mais investimentos na ciclovia da Reta. "Furei o pneu duas vezes em uma semana nos desníveis. Tive que terminar a viagem andando".

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