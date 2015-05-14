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Excesso de velocidade

Dnit cancela multa que afirmava velocidade de 255km/h no Contorno

O professor relata que seu veículo, um gol 1.6, cuja velocidade máxima de fábrica é de 240 KM hora, foi multado em julho do ano passado

Publicado em 13 de Maio de 2015 às 23:49

Publicado em 

13 mai 2015 às 23:49
Depois de uma comerciante, notificada por trafegar a incríveis 255 quilômetros por hora, na Rodovia BR 101, na Serra, com um veículo que alcança ao todo 220 quilômetros, a vez agora foi do professor Cleber Monteiro da Costa, 41 anos, na rodovia do Contorno, em Cariacica. A multa do professor foi cancelada nesta quarta-feira (13) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit-ES), mas segundo ele, só depois que o assunto foi noticiado pela imprensa. A empresária Sueli Gama também recebeu uma multa, informando que ela teria passado a 255 km/h na BR-101, na Serra.
A multa dela também foi cancelada, segundo o Dnit-ES.Indignado, o professor relata que seu veículo, um gol 1.6, cuja velocidade máxima de fábrica é de 240 quilômetros por hora, foi multado quando passava pelo KM 287 da rodovia, em julho do ano passado. No último mês, Cleber entrou com o segundo recurso junto ao Dnit-ES e não obteve nem estimativa de prazo do órgão. Vendo-se então na obrigação de pagar a multa de R$574,62 por excesso de velocidade, para conseguir renovar o licenciamento do carro, Cleber denunciou o caso à Rede Gazeta.O calibrador de motor da Oficina Candotti Wendel Anderson, de 39 anos, explica que apenas um motor adulterado pode fazer um veículo chegar à velocidade maior que é possível.Em casos como o do professor, a advogado especialista em Trânsito Paulo André Sirino explica que enquanto o Dnit estiver julgando o recurso, o condutor está desobrigado de pagar a multa. Caso não consiga efetuar a renovação do licenciamento, pode entrar com uma ação judicial e o juiz suspender o pagamento.

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