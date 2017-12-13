As condições da BR 262 são classificadas, por estudo do Dnit, em alguns pontos como ruim e até péssima Crédito: Guilherme Ferrari

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) abriu um processo administrativo contra a empresa responsável pela manutenção da BR 262 por falhas na execução de serviços de correção na pista, como tapa-buracos e desinterdições. A empresa pode ficar impedida de assumir contratos públicos por cinco anos e ser multada, caso seja considerada culpada ao final do processo.

Your browser does not support the audio element. Dnit abre processo contra empresa por não fazer manutenção da BR 262

A insatisfação dos motoristas é grande. Buracos, trincas no asfalto e mato no acostamento. Um levantamento do próprio Dnit, divulgado em outubro, mostrou que a infraestrutura na rodovia é ruim ou péssima. A reportagem da CBN Vitória, por várias vezes, constatou muitos buracos na BR 262, que colocam a vida dos motoristas em risco, principalmente no trecho entre Cariacica e Domingos Martins.

O contrato com a atual empresa acaba agora em dezembro e previa que ela recebesse cerca de R$ 3 milhões ao ano para executar os serviços.

O superintendente interino do Dnit, André Martinez, afirma que a empresa não estava cumprindo com as obrigações de manutenção corretiva da pista, como as operações tapa-buracos.

"Uma delas é não atender as demandas da fiscalização para fazer as operações tapa-buracos, para desinterditar a pista, para fazer as limpezas das canaletas. Todos os serviços que a gente precisa de manutenção corretiva da pista, a empresa não estava atendendo", explicou.

A empresa assumiu a manutenção na pista em 2015. Ao ser questionado sobre a decisão de abrir o processo ter sido tomada apenas no fim do contrato, Martinez alegou que ela deixou de atender bem aos padrões do Dnit a partir do primeiro trimestre deste ano.

"A gente, no serviço público, diferente do serviço privado, não tem como desligar uma empresa na sexta-feira e contratar outra na segunda. Antes de você tomar a atitude de punir uma empresa, você tem que notificá-la, pedir que ela melhore. Ela (a empresa) vinha atendendo o Dnit razoavelmente bem até um determinado momento", argumentou.

O valor da multa, que ainda não foi definido pelo Dnit, será calculado com base na quantia destinada aos trabalhos que não foram executados pela empresa mesmo após ter sido notificada pela fiscalização.