DML libera corpo de indiano morto em explosão no navio-plataforma Cidade de São Mateus

Foi identificado nesta segunda-feira (16) o corpo da quinta vítima da explosão do navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, no litoral de Aracruz. O homem, que permanecia no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, desde a noite da última quinta-feira (12), é Edward Fernandes, 58 anos, natural do Estado de Goa, na Índia. O filho da vítima e mais dois amigos foram os responsáveis por iniciar os trâmites para liberação do corpo do indiano. Os três não quiseram falar com a imprensa.Por volta das 11h30, eles chegaram ao DML de Vitória para reconhecer Edward. Advogados e funcionários da empresa BW Offshore acompanharam todo o processo. Ao meio-dia, eles passaram pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para elaborar o termo de reconhecimento. O corpo foi levado pela funerária às 13h.

O corpo do indiano apresentava queimaduras pelo rosto e pelo corpo, além de aparentar sinais de decomposição e inchaço. A causa da morte foi declarada como politraumatismo. Ainda nesta segunda, foi realizada a documentação em cartório. Apenas nesta terça-feira (17), o corpo será embalsamado em laboratório. Enquanto isso, ele permanece em uma funerária no município de Vila Velha. O atestado de óbito também só será retirado nesta terça. O documento só pode ser liberado por um cartório de Aracruz, cidade do acidente. Os pedidos de embarque do corpo também devem ser feitos no mesmo dia ao Consulado Indiano no Brasil e à Polícia Federal. A estimativa é que a emissão do documento seja realizada dentro de dez dias. Edward Fernandes tinha 58 anos, era casado e natural do Estado de Goa, na Índia.As outras quatro vítimas do acidente já foram liberadas do DML e sepultadas. A BW Offshore, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre a liberação do corpo do indiano. Familiares dos quatro funcionários que permanecem desaparecidos continuam hospedados em um hotel na Praia de Camburi, em Vitória.Já sobre os cinco feridos que continuam internados em hospitais da Grande Vitória, dos quatro que estão no Vitória Apart Hospital, na Serra, dois continuam na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), com estado de saúde estável, apresentando melhora progressiva. Outros dois estão internados em apartamentos, realizando exames para a programação de cirurgias ortopédicas de baixa complexidade.O boletim médico foi divulgado na manhã desta segunda. O quinto funcionário ferido está internado no hospital Metropolitano, também no município da Serra, com estado de saúde estável, porém sem previsão de alta.