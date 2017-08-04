Dívidas de IPTU somam R$ 1,4 bilhão na Grande Vitória

Uma das principais formas de arrecadação dos municípios, o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) soma inadimplência de quase R$ 1,4 bilhão nas quatro principais cidades da Grande Vitória. Os dados são relativos à dívida ativa, ou seja, valores devidos a um órgão público que passaram do prazo de vencimento. A inadimplência com o IPTU pode levar a penhora de bens, como o bloqueio de contas bancárias.

Em Vitória a dívida dos contribuintes chega a R$ 443 milhões, com 36,6 mil devedores, sendo que 97% representam pessoas físicas, segundo o subsecretário de receita da Capital, Henrique Martins. “Em um momento desses, de crise, fazemos o possível para adequar a receita à despesa. Não podemos perder a qualidade dos serviços. O gestor tem que conferir sua despesa de custeio, energia elétrica, combustível. Obviamente se tivéssemos mais dinheiro em caixa, teríamos mais recursos para outras áreas”, ressalta.

No município de Vila Velha a dívida ativa relativa a IPTU chega a R$ 481,7 milhões. Ano passado a inadimplência no município chegou a 39%. Segundo o secretário de Finanças, Evandro Vieira, a resposta das notificações por contribuintes é baixa, como aconteceu recentemente. “Nós encaminhamos cerca de 129 mil boletos, com volume de quase R$ 130 milhões e tivemos uma arrecadação à vista de R$ 551 mil e um acordo de parcelamento que somou R$ 3,5 milhões. Isso representa em torno de 4% do volume que esperávamos”, acrescenta.

Na Serra 80 mil imóveis estão com devedores na dívida ativa do município, segundo a prefeitura. O total devido ao órgão chega a R$ 321 milhões. Já em Cariacica são R$ 145 milhões em dívidas, com 60 mil contribuintes em situação irregular. Segundo a prefeitura, 46% dos recursos são destinados à saúde e educação e o restante para outros custos.

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