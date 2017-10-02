O primeiro dia de mutirão do Procon Estadual em Vitória teve aproximadamente R$ 1,13 milhão em dívidas negociadas. A média de descontos ficou em 61,79%, mas houve quem conseguisse diminuir ainda mais o valor devido. Foi assim com o casal Erivaldo Almeida Paes, de 38 anos, e Lilian Silva, de 28 anos, que conseguiram diminuir uma dívida de R$ 42 mil para R$ 3 mil.

Your browser does not support the audio element. Dívida de casal cai de R$ 42 mil para R$ 3 mil no mutirão do Procon

Os dois fizeram um empréstimo bancário de R$ 15 mil há cerca de quatro anos, mas não conseguiram pagar a conta. Com a incidência de juros, o débito atingiu os R$ 42 mil. O desconto foi de 91%. No primeiro dia do mutirão do Procon Estadual, os dois saíram contentes. “Estamos muito satisfeitos com a negociação do mutirão. Agora, dá para dormir tranquilo”, disse Lilian.

A aposentada Dayse Sousa também conseguiu fazer um bom acordo. Ela tinha uma dívida de R$ 15 mil com uma financeira. Depois da negociação, o valor caiu para R$ 3,9 mil à vista. “Nesta semana, eu vou receber um dinheirinho. Então, deu para negociar. Com esse feirão, foi excelente.”

No fim da tarde, o balanço feito pelo Procon era de R$ 1,13 milhão em dívidas negociadas, com redução total para cerca R$ 433 mil. O mutirão continua até a próxima sexta-feira (6), na sede da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, na Rua Coronel Schwab Filho, em Bento Ferreira.