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Diversidade cultural e esportiva agita verão de Vila Velha

Aulas de dança, oficinas e jogos são algumas das opções que podem ser encontradas nas praias e calçadões

Publicado em 25 de Janeiro de 2015 às 15:50

Publicado em 

25 jan 2015 às 15:50
Com os calçadões e praias lotados de turistas e pessoas em busca da prática de esportes, a Prefeitura de Vila Velha apostou nas atividades culturais e esportivas para atender a alta demanda da cidade nos finais de semana. Aulas de dança, oficinas e jogos são apenas algumas das opções que podem ser encontradas nos bairros Praia da Costa, Barra do Jucu, Ponta da Fruta e Normília da Cunha (Região de Grande Terra Vermelha).
Diversidade cultural e esportiva agita verão de VIla Velha
Na parte da manhã e à tarde são oferecidas oficinas de zumba, beach basquete, beach Soccer, vôlei de praia e de quadra, hand beach, stand up, skin board, circuito de atividades físicas na praia, bodyboard, slackline e basquete 3x3. À noite, é possível curtir shows de estilos musicais variados, como samba, pop e reggae.
Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Lazer da cidade, Leonardo Guarçoni, a programação surgiu com base em um projeto já realizado no ano passado. "Fizemos essa experiência ano passado e agora aperfeiçoamos para levá-lo a quatro bairros de Vila Velha. São tantas atividades como shows, apresentações culturais nos palcos e as atividades nas oficinas esportivas espalhadas nos locais onde tem maior atratividade e demanda de turista e cidadãos que praticam esporte", afirmou.
Os espaços têm recebido cerca de 600 pessoas por dia, durante os fins de semana, segundo Guarçoni, que afirma que tem estimulado mais o turismo e melhorado a imagem do município canela-verde durante o verão. "A gente tem feito parcerias justamente para que o turista possa enxergar que colocamos várias atividades durante o verão, o que tem mostrado boa repercussão em Vila Velha. O turismo precisa de um planejamento um pouco mais intenso", apontou.
A programação de verão começou no dia 10 de janeiro e se estende até o dia 31 deste mês. Na Praia da Costa, a tenda montada na altura da Avenida Champagnat também promove atrações durante a semana, durante todo o dia.

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