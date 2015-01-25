Com os calçadões e praias lotados de turistas e pessoas em busca da prática de esportes, a Prefeitura de Vila Velha apostou nas atividades culturais e esportivas para atender a alta demanda da cidade nos finais de semana. Aulas de dança, oficinas e jogos são apenas algumas das opções que podem ser encontradas nos bairros Praia da Costa, Barra do Jucu, Ponta da Fruta e Normília da Cunha (Região de Grande Terra Vermelha).

Your browser does not support the audio element. Diversidade cultural e esportiva agita verão de VIla Velha

Na parte da manhã e à tarde são oferecidas oficinas de zumba, beach basquete, beach Soccer, vôlei de praia e de quadra, hand beach, stand up, skin board, circuito de atividades físicas na praia, bodyboard, slackline e basquete 3x3. À noite, é possível curtir shows de estilos musicais variados, como samba, pop e reggae.

Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Lazer da cidade, Leonardo Guarçoni, a programação surgiu com base em um projeto já realizado no ano passado. "Fizemos essa experiência ano passado e agora aperfeiçoamos para levá-lo a quatro bairros de Vila Velha. São tantas atividades como shows, apresentações culturais nos palcos e as atividades nas oficinas esportivas espalhadas nos locais onde tem maior atratividade e demanda de turista e cidadãos que praticam esporte", afirmou.

Os espaços têm recebido cerca de 600 pessoas por dia, durante os fins de semana, segundo Guarçoni, que afirma que tem estimulado mais o turismo e melhorado a imagem do município canela-verde durante o verão. "A gente tem feito parcerias justamente para que o turista possa enxergar que colocamos várias atividades durante o verão, o que tem mostrado boa repercussão em Vila Velha. O turismo precisa de um planejamento um pouco mais intenso", apontou.