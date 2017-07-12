Divergências atrasam desapropriação de terras para duplicação da BR

Proprietários de terrenos ao longo do trecho sul da BR 101 no Espírito Santo alegam que a concessionária que administra a via, ECO 101, está buscando desapropriar terras às margens da rodovia sem oferecer indenizações. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (DNIT) rebate a alegação e diz que as desapropriações já foram realizadas há mais de 50 anos.

Segundo o advogado Cesar de Azevedo Lopes, que representa cerca de 15 proprietários de terras que margeiam a BR 101, a ECO 101 se vale de uma portaria dos anos 1970 que definiria que uma faixa de 40 metros para cada lado da pista, contada a partir do eixo central da estrada, seria área de interesse da União.

O que o advogado contesta, no entanto, é que, na época da publicação da portaria, as desapropriações de terras não foram concluídas. “Essa portaria não chegou a surtir os efeitos desapropriatórios porque o processo de desapropriação não foi concluído na época. Não basta editar uma portaria para fins desapropriatórios se depois não é dado prosseguimento a esse processo, indenizando os particulares”, afirmou.

De acordo com Cesar de Azevedo Lopes, há clientes dele que já conseguiram decisões favoráveis na justiça, tanto em primeira quanto em segunda instância. “Eles alegam que alguns particulares invadiram área da União. A invasão pressupõe que a União já tinha a posse antes, mas a ECO, nesse caso, não conseguiu provar que houve a posse antes nem que houve indenização, pelo menos nos casos que eu defendo”, disse.

Ainda segundo Cesar de Azevedo Lopes, a ECO 101 foi quem moveu as ações contra as pessoas que ele representa. A concessionária foi procurada para comentar o assunto. Por meio de nota, informou que “um dos seus compromissos contratuais é o de zelar pelo patrimônio público da União regularizando os domínios da rodovia.” A nota acrescenta que “essa regularização é extremamente importante para realizar a duplicação da rodovia, bem como para manter a segurança viária das pessoas que trafegam na BR-101.”