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DOMINGOS MARTINS

Distrito onde moravam mãe e filho mortos na BR 101 está desolado

O micro-ônibus em que eles estavam pegou fogo após colidir com uma carreta que invadiu a contramão

Publicado em 11 de Setembro de 2017 às 19:40

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 set 2017 às 19:40
Luis Fabiano (criança) e a mãe Fabiana de Carvalho morreram no local. O padrastoAnderson Merscher foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro em estado grave Crédito: Reprodução Facebook
Uma família destruída. A processadora de dados Fabiana de Carvalho e o filho de 10 anos estão entre os 11 mortos do trágico acidente do último domingo (10) na BR 101, em Mimoso do Sul. 
Fabiana fazia parte do grupo de dança alemã BergFreunde, de Domingos Martins. Ela, o marido, e o filho Luis Fabiano, voltam com o grupo após uma apresentação na cidade mineira de Juiz de Fora. Foi a primeira vez que a criança acompanhou a mãe em um evento.
O micro-ônibus em que eles estavam pegou fogo após colidir com uma carreta que invadiu a contramão. Outro caminhão e um carro de passeio também se envolveram no acidente.
O marido de Fabiana e padrasto de Luis, o analista de sistema Anderson Merscher (foto), está internado em estado grave em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.
O distrito de Soído, em Domingos Martins, onde morava a família, está desolado com a tragédia. Madrinha e vizinha de Fabiana, a professora de artesanato Iracy Rasseli ficou chocada quando soube da morte dos dois.
"Um baque muito grande. Eu não consigo ainda acreditar. Acho que eu vou acordar e tudo vai ter sido uma mentira. Que eu vou ver a Fabiana entrar na minha casa, o Luis vai entrar aqui no quintal e gritar: 'Ô tia', com aquele jeitão dele", se emociona.
A auxiliar de serviços gerais Mazinha Bermont trabalha no centro cultural onde o grupo ensaia as apresentações. Voltar no local nesta segunda-feira não foi nada fácil para ela. "Chegar aqui para trabalhar e não consegui fazer nada. Perdi o chão. Não dá vontade de fazer nada, sabendo que muitos não vão estar aqui", conta.
Iracy Rasseli fala da morte de mãe e filho no trágico acidente na BR 101 Crédito: Caíque Verli
Como Fabiana e o filho ficaram tiveram os corpos carbonizados, ainda não há previsão de liberação para enterro. Nove pessoas ficaram feridas no acidente, entre elas uma cunhada de Fabiana, que teve escoriações leves.

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