Greve de ônibus Crédito: Patrícia Scalzer

O GVBus entrou com pedido de dissídio coletivo de greve no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) no final da tarde desta segunda-feira (03). Também foi solicitado que seja decretada a abusividade do movimento, com corte de ponto dos dias parados. A audiência do dissídio foi marcada para a próxima quarta-feira (05), às 13h30 no TRT. Paralelo ao dissídio, o sindicato patronal também entrou com uma petição no TRT pedindo multa diária de R$ 200 mil por dia ao Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) pelo

que garantia 70% da frota dos ônibus circulando nos horários de pico e 50% nos demais horários.

Your browser does not support the audio element. Dissídio coletivo vai decidir impasse entre empresas e rodoviários

Segundo o GVBus, informações enviadas pela Ceturb mostraram que uma quantidade inferior de coletivos circulou na Grande Vitória nesta segunda. De 5h às 6h, quando 50% dos coletivos deveriam estar nas ruas, apenas 24% dos 1.426 ônibus da frota saíram das garagens. De 6h às 9h, o quantitativo de veículos circulando não passou de 63%.

O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Cardoso, negou a informação do GVBus. Segundo ele, a determinação da Justiça foi cumprida. “Eu acho que quem não está cumprindo a determinação é a Ceturb e as empresas. Elas precisam passar a lista de saída das garagens e não estão passando para nós. O que eu acho é que mais de 70% está circulando”, afirmou.

Na tarde desta segunda-feira, uma reunião entre rodoviários e empresas de transporte coletivo terminou sem acordo . A conversa teve início às 13 horas e durou cerca de dez minutos. Os rodoviários não aceitaram a nova proposta de reajuste linear de 3% e decidiram manter a greve por tempo indeterminado. As 16hs, os representantes dos trabalhadores se reuniram com a categoria em uma audiência na Praça Oito, no Centro de Vitória, para comunicar à categoria sobre a decisão.

Passageiros relataram espera de mais de duas hora

Joelma e a irmã, Gilsandra (esquerda) Crédito: Patrícia Scalzer

Com a redução da frota, os passageiros tiveram muita dificuldade na volta para casa . O que se viu foi pontos cheios e ônibus passando direto sem pegar passageiros por causa da superlotação.

A empregada doméstica Maria Inês, 52 anos, já aguardava há mais de duas horas pelo coletivo no início da noite no ponto de ônibus em frente à Assembleia Legislativa. “Passou um Terminal de Campo Grande, mas estava superlotado”, disse.

No centro da Capital a situação não foi diferente. A cabeleireira Joelma Teles já esperava 40 minutos pela ônibus que ia para o Terminal de Itacibá. “Estão muito cheios. Demorado e cheio. Tem alguns que até dá para entrar, mas quando chega mais a frente ele enche tanto, que não dá nem para respirar direito dentro dele”.

O estudante Arthur Lopes estava há mais de uma hora no ponto da Avenida Jerônimo Monteiro, Vitória, esperando por algum coletivo que passasse no Terminal de Jardim América. “Não tem como entrar no ônibus. Eles passam todos cheios, já estou aqui há mais de uma hora”, afirmou.

Por nota, o GVBus informou que está à disposição para negociar com o Sindirodoviários uma proposta que seja factível diante da situação econômica pela qual passa as empresas do setor.