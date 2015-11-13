Disparos dentro de creche causam pânico em crianças e professores, em Vitória

Momentos de pânico marcaram a saída de crianças e professores do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Sinclair Phillips, em Caratoíra, Vitória, nesta quinta-feira (12). Isso porque, um homem de 25 anos, armado, entrou na unidade ao ser perseguido por policiais militares, por volta das 17 horas, horário de saída de alunos e funcionários. O momento de tensão aumentou após a Polícia Militar efetuar disparos dentro da creche, conforme relatou testemunhas.

Na creche são atendidas crianças de 6 meses à cinco anos de idade. No momento do episódio, pelo menos 150 pessoas estavam no local, segundo a diretora da unidade Clovileia de Souza Biluca. Ela conta que ainda tentou impedir a entrada do homem armado no CMEI, quando ele pediu um copo de água para os funcionários.

"Tentei impedir a entrada dele aqui na escola, mas quando ele viu o movimento dos policiais chegando até o beco, ele entrou correndo para dentro da escola, trazendo a insegurança. E os policiais entrando, descendo junto com ele, atirando. Foi uma coisa horrível", contou.

O bandido entrou pelo portão principal, desceu uma rampa e acessou um portão que dava para os fundos da unidade. Os policiais fizeram o mesmo percurso em perseguição ao homem. Os dois tiros ouvidos por testemunhas aconteceram próximo a um refeitório, onde ficam duas salas de tempo integral.

Os relatos dão conta de que o homem se escondeu dentro de uma caixa d'água. Até que fosse achado pelos policiais, foram quase duas horas. As pessoas tiveram que ficar escondidas dentro das salas de aula. Por conta da situação, a comunidade realizou protestos em frente a unidade pedindo mais segurança no bairro.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar negou, por nota, que os militares que participaram da operação tenham efetuado disparos dentro da creche, disse que há policiamento frequente na região e que um representante do 1º Batalhão da PM, responsável pela segurança do bairro, irá procurar os responsáveis pela creche.