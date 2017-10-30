Discussão da reforma faz disparar número de aposentadorias especiais

A concessão de aposentadorias especiais disparou no Espírito Santo desde que começaram as discussões da reforma da Previdência. De 2015 a 2017, o número de benefícios concedidos cresceu 41%, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A aposentadoria especial é o benefício previdenciário concedido ao profissional que trabalha exposto a agentes nocivos de insalubridade, periculosidade ou penosidade, que podem causar algum risco à sua saúde ao longo do tempo, como calor, ruído e elementos tóxicos.

A reforma da Previdência, que tramita na Câmara dos Deputados, endurece as regras e estabelece a exigência de idade mínima de 55 anos e pelo menos 20 anos de contribuição para dar entrada na aposentadoria especial.

Atualmente, não é considerado o critério da idade mínima. Esses empregados podem requisitar o benefício após 15, 20 ou 25 anos de trabalho, dependendo de quais são as condições.

Especialista em direito previdenciário, o advogado Alberto Nemer aponta a reforma da Previdência e o desemprego em alta como fatores que levaram esses profissionais a buscarem o beneficio nos últimos dois anos.

"A falta de certeza de como serão as regras com o novo regime de Previdência tem sido um dos incentivos. Várias pessoas com condições de se aposentar ainda estavam no mercado de trabalho, mas em razão dessa crise e, consequentemente, da dispensa no trabalho, essas pessoas que foram demitidas buscaram a aposentadoria", analisa o especialista.

Até 23 de outubro, foram concedidas 244 aposentadorias especiais no Espirito Santo em 2017. Faltando ainda dois meses para o final do ano, esse número já superou 2016, que teve 231 aposentadorias especiais concedidas. Em 2015, esse número foi de 173.