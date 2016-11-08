Disciplina, curiosidade e foco. Essa é a receita de sucesso da estudante Luíza Mattedi, de 13 anos, medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) de 2015 e bronze na edição 2014. Dedicada aos estudos, a adolescente conta que não precisou abrir mão do lazer para conseguir uma boa nota.
Luíza fez a Obmep quando ainda era aluna da EMEF Arthur da Costa e Silva, Vitória. Depois de ganhar medalha de bronze, a adolescente entrou no Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC - Obmep) e, posteriormente, no Programa Bom Aluno, do Instituto Ponte. Este ano, Luíza conseguiu uma bolsa de estudos de 100% em uma escola particular.
Disciplina, curiosidade e foco garantem ouro em Olimpíada de Matemática - 2.34s
Para os alunos que desejam seguir os passos da jovem estudante, Luíza ensina o caminho. “Eles podem, em primeiro lugar, estudar para a prova, no site da Obmep tem as provas anteriores. Tem que prestar atenção nas aulas, para conseguir ampliar os conhecimentos e ter curiosidade: não conseguiu entender o que o professor ensinou na sala de aula, procure depois na internet”, orientou.
A estudante Laysa Gilles Guide, de 13 anos, também ganhou medalha de ouro na olimpíada de matemática. Laysa cursa o 7º ano na EEEFM Victório Bravim, em Marechal Floriano, Região Serrana. Em 2015, ela intensificou os estudos quando soube que iria participar da Obmep. “Eu estudo à tarde, então, pela manhã, eu resolvia questões, assistia vídeos. A escola tem livros com questões de provas anteriores dos níveis 1,2 e 3”, ensinou.
Este ano, Laysa fez novamente a prova e acredita que o desempenho dele tenha sido ainda melhor, pois este ano ela começou a participar do PIC-Obmep. A estudante também participou da Olimpíada de Língua Portuguesa e já garantiu a medalha de bronze. Laysa continua na disputa em busca do ouro. A cerimônia para entrega de medalhas aconteceu na última segunda-feira (07), no Rio de Janeiro. O Espírito Santo faturou 167 medalhas, sendo 10 de ouro, 55 de prata e 102 de bronze.